Povestea TRISTĂ a bărbatului care a devenit cel mai bogat om de pe planetă. Ce s-a întâmplat imediat după acest eveniment

Chris Reynolds, un american din Pennsylvania, a trăit o experiență incredibilă care i-a schimbat viața, în 2013, însă doar pentru câteva minute. Era o dimineață obișnuită, când și-a verificat contul PayPal și a descoperit șocat că soldul său ajunsese la aproape 92 de cvadrilioane de dolari.

Era vorba de o sumă incredibilă, practic de neimaginat, care l-a făcut brusc nu doar cel mai bogat om din lume, ci și mai bogat decât întreaga economie mondială, notează shtiu.ro. Chiar mai bogat decât Bill Gates, Jeff Bezos sau oricine altcineva din istorie.

Dar, din păcate pentru el, totul s-a dovedit a fi doar o eroare de sistem. După câteva minute, suma colosală a dispărut, iar contul său a revenit la valoarea reală: zero dolari.

Reynolds era un om modest, care lucra ca jurnalist part-time și vindea piese auto la mâna a doua. El a recunoscut ulterior că a simțit mai întâi șoc, apoi dezamăgire.

„M-am gândit pentru o clipă că aș putea să plătesc datoria publică a Statelor Unite”, a glumit el într-un interviu acordat ulterior.

Compania PayPal și-a cerut scuze oficial, explicând că a fost vorba despre o eroare tehnică rară și i-a oferit un mic gest de compensație sub forma unei donații către o cauză caritabilă la alegerea lui Reynolds.

Dar chiar și așa, experiența a rămas pentru el una dulce-amară: pentru câteva minute a gustat iluzia de a fi cel mai bogat om al planetei, pentru ca imediat să revină la realitatea dură a vieții sale zilnice.

Povestea lui Chris Reynolds continuă să circule și acum pe internet, fiind un bun exemplu despre fragilitatea graniței dintre realitate și ficțiune în lumea digitală, dar și despre ironia sorții…