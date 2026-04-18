Poziția pilotului Cezar Osiceanu față de presupusa suspendare de la Tarom și de incidentul care ar fi avut loc la bordul aeronavei

Pilotul Cezar Osiceanu și-a expus poziția oficială față de presupusa suspendare de 6 luni de la Tarom, precum și față de incidentul care ar fi avut loc la bordul aeronavei Boeing 737, care transporta 100 de pasageri. Pilotul, cu o experiență de zeci de ani în domeniul aviației, a explicat detaliat ce s-a întâmplat la momentul respectiv și cum a decurs întreaga situație, după ce a fost preluat de o echipă medicală.

Pilotul Cezar Osiceanu și-a expus poziția față de informațiile care au apărut în spațiul public în urmă cu o zi, vineri, 17 aprilie 2026. Ieri, a apărut informația potrivit căreia pilotul, cu zeci de ani de experiență, ar fi fost suspendat de Tarom pe o perioadă de 6 luni. S-a adus în discuție și o presupusă „înscenare”. Mai multe informații AICI.

„Precizez ca în analiza comisiei de anchetă a Autorității Aeronautice Civile Române AACR s-a constatat faptul ca situația de conflict dintre cei doi piloți a avut loc în primele 30 de minute de la pornirea aeronavei iar înregistratoarele de bord mențin în memorie doar ultimele două ore.

Întrucât în total de la acel moment până la reîntoarcerea la Otopeni au trecut peste patru ore și înregistrările care probau cele petrecute în cockpit și nevinovăția mea au fost șterse automat, se pune fireasca întrebare cum a constatat autoarea articolului acea înscenare prin care a indus în eroare opinia publică din România și din afara ei?

Va reamintesc pe această cale faptul ca după aterizarea și parcarea avionului a trebuit să rămân în scaunul de pilotaj circa 12-15 minute sub supraveghere medicală a echipajului de pe ambulanța chemată din timpul zborului având aplicate masca de oxigen și receptorii de monitorizare a activității cardiace.

Abia după ce s-a constatat ca parametrii cardiaci erau cat de cat stabili mi s-a permis să ies din cockpit și am fost pus pe targă și transportat direct la Spitalul Elias unde am fost internat la camera de gardă. Toate aceste scene au fost filmate atunci de către cei prezenți la fața locului și transmise presei neoficial.

Este de notorietate faptul că după acest incident a fost sunată soția mea (care suferă de grave probleme medicale) de către unii jurnaliști care i-au comunicat ca aș fi … decedat!”, a precizat pilotul.

„Nu am primit până astăzi nici o informare cu privire la sancționarea mea în vreun fel de către angajator în urma acelui incident”

Pilotul Cezar Osiceanu a continuat, prin poziția sa, să detalieze cursul evenimentelor din acea perioadă. El a declarat că nu a primit de la ASIROM plata asigurărilor cuvenite în urma incidentului. De asemenea, nu a primit vreo informare cu privire la sancționarea sa din partea companiei.

„Nu am primit de la ASIROM plata asigurărilor cuvenite mie pentru acest incident pe motiv ca angajatorul a încheiat contractul după data petrecerii lui. Ca atare dispare total motivația financiară din partea mea, lăsată a fi presupusă de către dumneavoastră!

În urma audierilor realizate de către comisiile medicale ale Institutului de Medicină Aeronautică INMAS și AACR s-au constatat încălcările procedurilor de CRM (crew resource management) – și nu de către subsemnatul, discuțiile și acțiunile respective ale pilotului comandant fiind total în afara activității admise la bordul aeronavelor de pasageri.
  • În acea perioadă a pandemiei stresul asupra personalului aeronautic a condus chiar la o sinucidere în cadrul companiei Tarom precum și la apariția situaților de risc maxim al siguranței zborurilor ca urmare a stărilor de insecuritate materiala generate de interdicția de a munci legal concomitent cu activitatea de zbor care presupunea un zbor pe lună doar și venituri de 1.500 Ron de la minim 15.000 avute anterior.
  • Acel pilot implicat in ancheta mi-a fost la rândul lui pilot secund o perioadă de câțiva ani și îi cunoșteam foarte bine modul în care reacționa negativ la stresul produs de cauze exterioare zborului și interelationa cu colegii săi și chiar cu prietenii și rudele lui apropiate.

Practic acesta își vedea la acel moment amenințat locul de muncă de politica greșită a conducerii companiei din acea perioadă, avea credite în derulare care l-ar fi putut lăsa fără casă și mașină, situații care l-au condus la modul de a se comporta în acel fel.

Responsabilitățile sale în calitate de lider sindical al unui sindicat al cărui membru fondator eram eu, se pare ca i-au încărcat și mai mult capacitatea lui de a rezista stresului general indus tuturor piloților și însoțitorilor de bord din companie.

Și lui ca și autoarei articolului, “surse serioase din interiorul companiei” i-au dat informații confidențiale și incomplete despre mine, pe care acesta, în mod evident voit și intenționat, mi le-a adus la cunoștință în acel zbor, deși știa ca încalcă regulile generale și regulamentul intern al companiei. Ca atare nu sunt eu cel vinovat de producerea acestei situații!

După aducerea mea de către ambulanța, medicii de la Spitalul Elias au constatat modificări ale valorilor glicemiei, parametrilor sistemului cardiovascular, stării fizice generale față de cele normale, alcoolemie zero, lipsa oricărei substanțe psihotrope și s-au executat operațiunile stabilite prin protocolul medical dintre care perfuzii, monitorizare parametrii cardiaci, medicație etc.

La externarea făcută la cererea mea și împotriva propunerilor medicilor, mi s-au recomandat repaos, odihnă și observație medicală de specialitate suspectându-se drept cauza a acelei situații medicale starea de stres maxim produsa în avion. Rezultă astfel ca în mod evident nu îmi puteam înscena eu o astfel de situație medicală!

La câteva zile de la acest incident am fost la INMAS pentru efectuarea vizitei medicale anuale și am fost declarat apt pentru zbor dar ulterior, luându-se în considerare procedurile în astfel de cazuri, s-a dispus efectuarea unor controale medicale suplimentare și mult mai amănunțite pentru a se putea stabili cat mai exact dacă voi putea să zbor în continuare sau nu.

În acest sens s-a stabilit o comisie de medici specialiști și pe durata celor trei luni de zile cat au durat investigațiile nu am putut zbura. Pe baza concluziilor emise de către INMAS s-a stabilit o comisie de rang superior la AACR care mi-a reacordat licența medicală suspendată în mod normal pe perioada analizelor. Deci nici vorbă de vreo măsură punitivă așa după cum autoarea articolului a lăsat în mod eronat să se înțeleagă.

În urma unei inactivități de zbor mai mari de 30 de zile conform prevederilor aeronautice emise de către EASA angajatorul este obligat să ia o serie de măsuri obligatorii în vederea asigurării siguranței zborului. Astfel orice pilot aflat în această situație trebuie să execute în funcție de durata inactivității o serie de zboruri cu instructor și un al treilea pilot la bord, denumit safety pilot.

Această procedură nu este o măsură punitivă așa cum ați lăsat în mod eronat să se înțeleagă ci una de siguranță a zborului general valabilă și obligatorie și v-a fost comunicată de către Compania TAROM.

În încheiere vă precizez ca nu am primit până astăzi nici o informare cu privire la sancționarea mea în vreun fel de către angajator în urma acelui incident”, a mai precizat pilotul Cezar Osiceanu.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Îmbogățirea uraniului până la 60% duce la obținerea unei bombe nucleare cu repeziciune”
10:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Îmbogățirea uraniului până la 60% duce la obținerea unei bombe nucleare cu repeziciune”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Faptul că poporul iranian nu are acces la informație arată exact politica regimului criminal al Iranului
09:30
Valentin Stan: Faptul că poporul iranian nu are acces la informație arată exact politica regimului criminal al Iranului
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Iranul a negat că au trecut două distrugătoare SUA prin Ormuz. Au trecut cu semnalul de recepționare pornit, la vederea tuturor
09:00
Valentin Stan: Iranul a negat că au trecut două distrugătoare SUA prin Ormuz. Au trecut cu semnalul de recepționare pornit, la vederea tuturor
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Pentru un om politic este mai ușor să continue un război decât să-l reia după 20 de zile de armistițiu”
08:30
Dan Dungaciu: „Pentru un om politic este mai ușor să continue un război decât să-l reia după 20 de zile de armistițiu”
IMOBILIARE Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000 euro acum, în luna aprilie 2026
08:17
Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000 euro acum, în luna aprilie 2026
ACTUALITATE Energie din apă de mare. Noul combustibil inepuizabil al viitorului
08:00
Energie din apă de mare. Noul combustibil inepuizabil al viitorului
Mediafax
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Digi24
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul astronomic al anului
Cancan.ro
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Reforma companiilor de stat, sub tirul economiștilor: „O iluzie păguboasă care perpetuează sistemul căpușă. Singura cale este privatizarea”
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se plătește rovinietă pentru remorcă sau rulotă? Cât este taxa de drum în 2026
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
În 1984, un astronaut NASA a zburat nelegat pentru a captura un satelit. De ce a fost nevoie de această manevră extremă?
CONTROVERSĂ Blocada SUA sperie transportul maritim în Golful Persic. CENTCOM: 21 de nave s-au întors din drum spre Iran
10:21
Blocada SUA sperie transportul maritim în Golful Persic. CENTCOM: 21 de nave s-au întors din drum spre Iran
SPORT Alexandra Teslovan face senzație la doar 19 ani: debut spectaculos în Campionatul European de Raliuri
10:06
Alexandra Teslovan face senzație la doar 19 ani: debut spectaculos în Campionatul European de Raliuri
ANALIZA de 10 Mai are balta pește? Examen decisiv pentru rezistența economică a Rusiei. Ce sume uriașe cheltuiește Kremlinul, în fiecare zi, pentru războiul cu Ucraina
10:00
Mai are balta pește? Examen decisiv pentru rezistența economică a Rusiei. Ce sume uriașe cheltuiește Kremlinul, în fiecare zi, pentru războiul cu Ucraina
ALEGERI Alegeri cruciale în Bulgaria: lupta pentru putere care poate schimba direcția țării. Miza, direcția Sofiei între UE și Rusia
09:51
Alegeri cruciale în Bulgaria: lupta pentru putere care poate schimba direcția țării. Miza, direcția Sofiei între UE și Rusia
FLASH NEWS Rogobete, în discuții cu Banca Mondială pentru centrele de mari arşi și extinderea capacităţii secţiilor de terapie intensivă din România
09:28
Rogobete, în discuții cu Banca Mondială pentru centrele de mari arşi și extinderea capacităţii secţiilor de terapie intensivă din România
APĂRARE Cel mai mare portavion construit vreodată revine în forță în Orientul Mijlociu. Ce misiune va avea USS Gerald Ford în Marea Roșie
09:04
Cel mai mare portavion construit vreodată revine în forță în Orientul Mijlociu. Ce misiune va avea USS Gerald Ford în Marea Roșie

Cele mai noi

Trimite acest link pe