Poziția pilotului Cezar Osiceanu față de presupusa suspendare de la Tarom și de incidentul care ar fi avut loc la bordul aeronavei

Pilotul Cezar Osiceanu și-a expus poziția oficială față de presupusa suspendare de 6 luni de la Tarom, precum și față de incidentul care ar fi avut loc la bordul aeronavei Boeing 737, care transporta 100 de pasageri. Pilotul, cu o experiență de zeci de ani în domeniul aviației, a explicat detaliat ce s-a întâmplat la momentul respectiv și cum a decurs întreaga situație, după ce a fost preluat de o echipă medicală.

Pilotul Cezar Osiceanu și-a expus poziția față de informațiile care au apărut în spațiul public în urmă cu o zi, vineri, 17 aprilie 2026. Ieri, a apărut informația potrivit căreia pilotul, cu zeci de ani de experiență, ar fi fost suspendat de Tarom pe o perioadă de 6 luni. S-a adus în discuție și o presupusă „înscenare".

„Precizez ca în analiza comisiei de anchetă a Autorității Aeronautice Civile Române AACR s-a constatat faptul ca situația de conflict dintre cei doi piloți a avut loc în primele 30 de minute de la pornirea aeronavei iar înregistratoarele de bord mențin în memorie doar ultimele două ore. Întrucât în total de la acel moment până la reîntoarcerea la Otopeni au trecut peste patru ore și înregistrările care probau cele petrecute în cockpit și nevinovăția mea au fost șterse automat, se pune fireasca întrebare cum a constatat autoarea articolului acea înscenare prin care a indus în eroare opinia publică din România și din afara ei? Va reamintesc pe această cale faptul ca după aterizarea și parcarea avionului a trebuit să rămân în scaunul de pilotaj circa 12-15 minute sub supraveghere medicală a echipajului de pe ambulanța chemată din timpul zborului având aplicate masca de oxigen și receptorii de monitorizare a activității cardiace. Abia după ce s-a constatat ca parametrii cardiaci erau cat de cat stabili mi s-a permis să ies din cockpit și am fost pus pe targă și transportat direct la Spitalul Elias unde am fost internat la camera de gardă. Toate aceste scene au fost filmate atunci de către cei prezenți la fața locului și transmise presei neoficial. Este de notorietate faptul că după acest incident a fost sunată soția mea (care suferă de grave probleme medicale) de către unii jurnaliști care i-au comunicat ca aș fi … decedat!”, a precizat pilotul.

„Nu am primit până astăzi nici o informare cu privire la sancționarea mea în vreun fel de către angajator în urma acelui incident”

Pilotul Cezar Osiceanu a continuat, prin poziția sa, să detalieze cursul evenimentelor din acea perioadă. El a declarat că nu a primit de la ASIROM plata asigurărilor cuvenite în urma incidentului. De asemenea, nu a primit vreo informare cu privire la sancționarea sa din partea companiei.

„Nu am primit de la ASIROM plata asigurărilor cuvenite mie pentru acest incident pe motiv ca angajatorul a încheiat contractul după data petrecerii lui. Ca atare dispare total motivația financiară din partea mea, lăsată a fi presupusă de către dumneavoastră! În urma audierilor realizate de către comisiile medicale ale Institutului de Medicină Aeronautică INMAS și AACR s-au constatat încălcările procedurilor de CRM (crew resource management) – și nu de către subsemnatul, discuțiile și acțiunile respective ale pilotului comandant fiind total în afara activității admise la bordul aeronavelor de pasageri.

Astfel: În acea perioadă a pandemiei stresul asupra personalului aeronautic a condus chiar la o sinucidere în cadrul companiei Tarom precum și la apariția situaților de risc maxim al siguranței zborurilor ca urmare a stărilor de insecuritate materiala generate de interdicția de a munci legal concomitent cu activitatea de zbor care presupunea un zbor pe lună doar și venituri de 1.500 Ron de la minim 15.000 avute anterior.

Acel pilot implicat in ancheta mi-a fost la rândul lui pilot secund o perioadă de câțiva ani și îi cunoșteam foarte bine modul în care reacționa negativ la stresul produs de cauze exterioare zborului și interelationa cu colegii săi și chiar cu prietenii și rudele lui apropiate. Practic acesta își vedea la acel moment amenințat locul de muncă de politica greșită a conducerii companiei din acea perioadă, avea credite în derulare care l-ar fi putut lăsa fără casă și mașină, situații care l-au condus la modul de a se comporta în acel fel. Responsabilitățile sale în calitate de lider sindical al unui sindicat al cărui membru fondator eram eu, se pare ca i-au încărcat și mai mult capacitatea lui de a rezista stresului general indus tuturor piloților și însoțitorilor de bord din companie. Și lui ca și autoarei articolului, “surse serioase din interiorul companiei” i-au dat informații confidențiale și incomplete despre mine, pe care acesta, în mod evident voit și intenționat, mi le-a adus la cunoștință în acel zbor, deși știa ca încalcă regulile generale și regulamentul intern al companiei. Ca atare nu sunt eu cel vinovat de producerea acestei situații! După aducerea mea de către ambulanța, medicii de la Spitalul Elias au constatat modificări ale valorilor glicemiei, parametrilor sistemului cardiovascular, stării fizice generale față de cele normale, alcoolemie zero, lipsa oricărei substanțe psihotrope și s-au executat operațiunile stabilite prin protocolul medical dintre care perfuzii, monitorizare parametrii cardiaci, medicație etc. La externarea făcută la cererea mea și împotriva propunerilor medicilor, mi s-au recomandat repaos, odihnă și observație medicală de specialitate suspectându-se drept cauza a acelei situații medicale starea de stres maxim produsa în avion. Rezultă astfel ca în mod evident nu îmi puteam înscena eu o astfel de situație medicală! La câteva zile de la acest incident am fost la INMAS pentru efectuarea vizitei medicale anuale și am fost declarat apt pentru zbor dar ulterior, luându-se în considerare procedurile în astfel de cazuri, s-a dispus efectuarea unor controale medicale suplimentare și mult mai amănunțite pentru a se putea stabili cat mai exact dacă voi putea să zbor în continuare sau nu. În acest sens s-a stabilit o comisie de medici specialiști și pe durata celor trei luni de zile cat au durat investigațiile nu am putut zbura. Pe baza concluziilor emise de către INMAS s-a stabilit o comisie de rang superior la AACR care mi-a reacordat licența medicală suspendată în mod normal pe perioada analizelor. Deci nici vorbă de vreo măsură punitivă așa după cum autoarea articolului a lăsat în mod eronat să se înțeleagă. În urma unei inactivități de zbor mai mari de 30 de zile conform prevederilor aeronautice emise de către EASA angajatorul este obligat să ia o serie de măsuri obligatorii în vederea asigurării siguranței zborului. Astfel orice pilot aflat în această situație trebuie să execute în funcție de durata inactivității o serie de zboruri cu instructor și un al treilea pilot la bord, denumit safety pilot. Această procedură nu este o măsură punitivă așa cum ați lăsat în mod eronat să se înțeleagă ci una de siguranță a zborului general valabilă și obligatorie și v-a fost comunicată de către Compania TAROM. În încheiere vă precizez ca nu am primit până astăzi nici o informare cu privire la sancționarea mea în vreun fel de către angajator în urma acelui incident”, a mai precizat pilotul Cezar Osiceanu.

