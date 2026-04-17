Zbor de coșmar. Copilotul Cezar Osiceanu a primit o suspendare de 6 luni de la Tarom. Ce s-ar fi întâmplat la bord, de fapt. „Semiconştient eram”

Zbor de coșmar. Cezar Osiceanu, pilot de linie pe Tarom, cu o experiență în aviație de 45 de ani, a primit o suspendare de 6 luni de la Tarom. La baza acestei decizii se află, potrivit informațiilor, un incident care a avut loc în august 2021. Ancheta, însă, a fost finalizată abia luna trecută. Bărbatul a povestit ce s-ar fi întâmplat la bord. Ar fi existat și un conflict, la momentul acela, cu pilotul.

O stare de urgență a avut loc în august 2021, la bordul unui avion Tarom (Boeing 737) cu 100 de pasageri. Atunci, copilotul Cezar Osiceanu a acuzat stări de rău și i-a mărturisit pilotului că și-ar pierde cunoștința. În urma acestui fapt, a fost nevoie ca avionul să fie adus la sol de pilot.

„Semiconștient eram”, povestește copilotul

Copilotul precizase că unul dintre factorii care i-ar fi provocat starea de rău ar fi fost un spray de țânțari pe care îl folosise cu o seară în urmă. Apoi, a susținut că a avut un conflict cu pilotul în timpul zborului, arată Observator.

După ce avionul aterizează la destinație, la 11:30 o altă aeronavă decolează spre București. Tot cu 100 de pasageri la bord. Copilotul povestește că iar ar fi acuzat stări de rău, după circa o oră. Atunci, comandantul a declarat stare de urgență la bordul avionului. Când avionul a aterizat, un echipaj medical îl aștepta pe copilot. Călătorii au ieșit prin ușa din spatele avionului.

„Mie mi s-a făcut rău atunci. Au fost mai mulţi factori. Seara, am dat de ţânţari. Pe fondul stării de nervozitate creată de domnul respectiv care a avut de la început o atitudine extrem de agresivă la adresa mea… Am simţit că am scăpări din astea – respiraţie şi aşa mai departe şi am zis: „Domnule, să nu se întâmple ceva …”. Mi-am tras scaunul pe spate în aşa fel încât dacă cumva leşinam să nu cad pe manşă şi să se întâmple ceva, Doamne fereşte! Semiconştient eram”, a relatat Cezar Osiceanu.

Acuzase că ar fi făcut de cel puțin 10 ori indigestie

Incidentul a fost etichetat drept „grav” de către autoritatea de investigație și analiză pentru siguranţa aviaţiei civile. Datele publice arată, însă, că incidentul ar fi fost înscenat de copilot pentru pilot.

„Am fost oprit medical de la zbor ca să se poată executa aceste controale. Fiind în pandemie, controalele medicale au fost vreo trei luni de zile.

Ţinând cont de incident TAROM a procedat la planificarea viitoare a secundului din zborul respectiv în echipaj suplimentat cu Safety Pilot, planificarea acestuia în echipaj cu instructor de zbor sau comandant cu experiență și evitarea planificării acestuia la zboruri care pot genera starea de oboseală (zboruri de noapte, zboruri cu durată mai mare de două ore pe tronson)”, a relatat Cezar Osiceanu.

El mai relatase faptul că în 2021, în perioada când a avut loc acest incident, nu ar fi avut acces nici măcar la gustări, pentru a scăpa de starea de rău. În urmă cu 2 ani, el s-a declarat inapt de zbor. La bază ar fi fost un motiv legat de alimentație. El a susținut că s-ar fi confruntat de cel puțin zece ori cu indigestie declanșată pe fondul mâncării expirate.

„În perioada respectivă, după cum ştiţi, nu se mai servea nimic, piloţii nu mai primeau nimic, nici pasagerii. Mureai de foame liniştit”, mai relatase el.

