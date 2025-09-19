Prima pagină » Actualitate » Ce li s-a comunicat piloților în timpul incidentului cu drona de la Aeroportul Otopeni. Mărturia unui comandant TAROM: sunt ca niște bombe cu ceas / fenomenul dronelor, scăpat de sub control

19 sept. 2025, 21:49, Actualitate
În contextul valului de incidente cu drone din ultima vreme, alerta de securitate de vineri seară, de pe Aeroportul Otopeni, a provocat îngrijorare chiar și în rândul piloților cu palmares. AFLĂ ce li s-a comunicat piloților activi pe cursele Tarom, vineri seară, în timpul incidentului și ce proceduri de urgență au demarat autoritățile. 

Unul dintre cei mai experimentați piloți ai echipei Tarom, Cezar Osiceanu, a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, ce riscuri de securitate implică o dronă, chiar și în cea mai inofensivă formă a sa. Află mai multe detalii despre incidentul de vineri seară de la Otopeni.

Chiar și o dronă de jucărie poate compromite soarta unui zbor

Deși, la prima vedere, o dronă civilă nu pare la fel de periculoasă ca una militară, aceasta implică riscuri majore pentru orice cursă aeriană, consideră pilotul Cezar Osiceanu (foto). Acesta nu era de serviciu în cursa vizată de drona civilă de vineri seară, ci într-o altă cursă, însă a fost alertat în timp real și a simțit la cald pulsul evenimentului.

Pilotul Cezar Osiceanu

Pilotul Tarom avertizează că o dronă, chiar și una de jucărie, poate intra la motor, riscul prăbușirii avionului fiind iminent. Mai ales că factorul hazard poate juca deseori un rol nefast, cum s-a întâmplat în cazul multor tragedii aviatice. S-au prăbușit aparate de zbor chiar și din cauza unei păsări, deci riscul unei drone nu este neglijabil.

”Noi am decolat, doar am auzit mesajele, am comunicat cu operatorul (n.r. – zborului afectat de incident). A raportat imediat după ce a aterizat. Dacă vine un tâmpit, poare fi și cu o dronă de jucărie, ea poate intra la motor. Pericolele sunt majore, se atentează la siguranța zborului. Din păcate, nu există nicio modalitate de a contracara acest risc”, a declarat Cezar Osiceanu.

Este primul incident pe Otopeni de la debutul războiului din Ucraina

De adăugat că, potrivit procedurilor în vigoare, Aeroportul Otopeni ar fi trebuit închis până la clarificarea alertei. Însă, în acest caz, autoritățile responsabile au luat decizia să nu opereze închiderea obiectivului, precizează pilotul Tarom.

De la începutul conflictului armat din Ucraina, este primul incident de acest gen, de o gravitate maximă, care are loc pe cel mai mare aeroport din țară, mai spune Cezar Osiceanu.

Legislația deficitară ne lasă complet expuși

Incidentul a fost preluat de ROMATSA, autoritatea responsabilă cu controlul serviciilor de trafic aerian din România. Aceasta a demarat imediat o anchetă, în urma căreia se vor stabili detaliile incidentului și eventual persoanele vinovate. Dacă autorul incidentului este prins, acesta riscă doar o amendă penală.

Din păcate, pericolul dronelor este unul scăpat de sub control, mai observă Cezar Osiceanu. Legislația nu ține sub control acest risc, reglementările în vigoare fiind mai degrabă laxe.

Stăm relaxați pe o bombă cu ceas

Pilotul apreciază că cea mai mare alertă de securitate este în cazul aeroporturilor militare, cum sunt cele de la Fetești sau Câmpia Turzii. Astfel, o persoană rău intenționată ar putea provoca o tragedie aparent fără mari obstacole.

”Imaginați-vă că vine unul, se pune la capătul pistei și pune 5-6 drone acolo, când decolează aeronavele militare, s-a ales praful de tot. Drona e o bombă cu ceas, nu mai zic în cazul aeronavelor care transportă petrol”, conchide pilotul Tarom.

