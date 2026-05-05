Vehiculat intens pentru funcția de premier, agreat și de PSD, Cătălin Predoiu îi deturnează planul lui Bolojan: PNL să nu se grăbească și să renunțe la guvernare, opoziția e soluția facilă.

Predoiu: ”Nu merită Ilie Bolojan această moțiune”

Predoiu a transmis că Ilie Bolojan nu merita această moțiune de cenzură și a sugerat partidului PNL să nu se grăbească și să renunțe la guvernare.

”PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România, un partid pro-european, un partid care a găsit soluții pentru țară. PNL nu trebuie să se grăbească. Nu merită această moțiune. Nu merită Ilie Bolojan această moțiune. Este foarte multă emoție în partid”, a declarat Predoiu.

Predoiu spune că nu a discutat nimic, momentat, cu Nicușor Dan

Vehiculat intens în spațiul public pentru funcția de premier, Predoiu a dezvăluit că nu a discutat nimic cu președintele Nicușor Dan până acum. Acesta a punctat că PNL are acum de ales între ”o supărare firescă și datoria față de repsonasibilitatea mai importantă”.

”Trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Opinia mea este că trebuie să cântărim și să luăm cea mai bună decizie.

Funcția de prim-ministru nu este una individuală, ci una care aparține partidului.

Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan în aceste zile și nici recent.

Nu trebuie să abandonăm guvernarea. PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor pentru că lăsăm un spațiu pentru AUR.

Eu cred că PNL are de ales între o supărare firescă și datoria față de repsonasibilitatea mai importantă”, a declarat Cătălin Predoiu.