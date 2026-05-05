Prima pagină » Actualitate » Predoiu îi deturnează planul lui Bolojan: PNL să nu se grăbească și să renunțe la guvernare, opoziția e soluția facilă

Predoiu îi deturnează planul lui Bolojan: PNL să nu se grăbească și să renunțe la guvernare, opoziția e soluția facilă

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Vehiculat intens pentru funcția de premier, agreat și de PSD, Cătălin Predoiu îi deturnează planul lui Bolojan: PNL să nu se grăbească și să renunțe la guvernare, opoziția e soluția facilă.

Vezi galeria foto
4 poze

Predoiu: ”Nu merită Ilie Bolojan această moțiune”

Predoiu a transmis că Ilie Bolojan nu merita această moțiune de cenzură și a sugerat partidului PNL să nu se grăbească și să renunțe la guvernare.

”PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România, un partid pro-european, un partid care a găsit soluții pentru țară. PNL nu trebuie să se grăbească. Nu merită această moțiune. Nu merită Ilie Bolojan această moțiune. Este foarte multă emoție în partid”, a declarat Predoiu.

Catalin Predoiu, viceprim-ministru si ministru al Afacerilor Interne, si Magnus Brunner, comisar european pentru Afaceri Interne si Migratie (nu se afla in imagine), sustin o conferinta de presa la sediul MAI, in Bucuresti, luni, 20 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Predoiu spune că nu a discutat nimic, momentat, cu Nicușor Dan

Vehiculat intens în spațiul public pentru funcția de premier, Predoiu a dezvăluit că nu a discutat nimic cu președintele Nicușor Dan până acum. Acesta a punctat că PNL are acum de ales între ”o supărare firescă și datoria față de repsonasibilitatea mai importantă”.

”Trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Opinia mea este că trebuie să cântărim și să luăm cea mai bună decizie.
Funcția de prim-ministru nu este una individuală, ci una care aparține partidului.
Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan în aceste zile și nici recent.
Nu trebuie să abandonăm guvernarea. PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor pentru că lăsăm un spațiu pentru AUR.
Eu cred că PNL are de ales între o supărare firescă și datoria față de repsonasibilitatea mai importantă”, a declarat Cătălin Predoiu.

Nicușor Dan, din Armenia Mulțumesc prietenilor europeni pentru participarea la discuția despre dezinformare și amenințǎri hibride

Nicușor Dan, din Armenia Mulțumesc prietenilor europeni pentru participarea la discuția despre dezinformare și amenințǎri hibride

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
16:09
Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
15:58
Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
ALERTĂ Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
15:54
Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
REACȚIE Thuma, principalul opozant al lui Bolojan din PNL, după răsturnarea guvernului: „PNL nu pleacă nicăieri”
15:53
Thuma, principalul opozant al lui Bolojan din PNL, după răsturnarea guvernului: „PNL nu pleacă nicăieri”
FLASH NEWS Secretarul general al PNL le cere partidelor PSD și AUR să vină urgent cu un nume de premier
15:53
Secretarul general al PNL le cere partidelor PSD și AUR să vină urgent cu un nume de premier
ALERTĂ Ciprian Ciucu anunță că merge mai departe cu Ilie Bolojan. „Moțiunea suveranistă a trecut, sus inima”
15:42
Ciprian Ciucu anunță că merge mai departe cu Ilie Bolojan. „Moțiunea suveranistă a trecut, sus inima”
Mediafax
Surse: Nicușor Dan nu se va grăbi cu noul premier
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Cimpanzeii, cele mai apropiate rude ale oamenilor, ar putea prezice vremea

Cele mai noi

Trimite acest link pe