Miruță: PSD și AUR, vreți să dărâmați acest guvern, aveți și obligația să spuneți clar ce puneți în loc

Radu Miruță a postat pe Facebook un amplu mesaj, după ce a vorbit azi și în Plenul Parlamentului, în ziua moțiunii de cenzură. El spune că această moțiune nu este despre Ilie Bolojan, căci nu este despre „un om”, ci despre o alegere: „ce alegem să facem cu România”. Totodată, el se adresează partidelor PSD și AUR, cărora le transmite: „vreți să dărâmați acest guvern, aveți și obligația să spuneți clar ce puneți în loc”.

„Această moțiune nu este despre Ilie Bolojan. Deloc.

Nu este despre un om. Este despre un singur lucru: ce alegem să facem cu România.

O lăsăm, în continuare, captivă în mâinile celor care au tratat statul ca pe propria sursă de privilegii? A celor care au confundat funcția publică cu vacanțele de lux, mașinile scumpe, contractele pentru prieteni și sinecurile pentru rude?

Sau aprindem, în sfârșit, lumina și spunem lucrurilor pe nume?

Spunem că furtul este furt. Că privilegiul pe bani publici nu este merit. Că România trebuie să înceapă să lucreze pentru oamenii care muncesc cinstit, nu pentru rețelele de partid.

V-ați comportat prea mult timp ca și cum statul vi se cuvine. Ca și cum cetățenii trebuie să vă respecte doar pentru că ocupați niște funcții.

Dar istoria ne-a arătat mereu un lucru simplu: minciuna, manipularea și abuzul de putere nu țin la nesfârșit.

Și, sincer, pentru mulți dintre dumneavoastră, momentul întâlnirii cu realitatea a început deja. Poate AUR înainte să țină lecții despre patriotism, ar fi bine să explice și propriul trecut, propriile complicități și propriile contradicții.

Noi nu vindem România.

Noi încercăm, poate pentru prima dată după mulți ani, să o luăm înapoi din mâinile celor care au trăit bine din companiile statului, în timp ce cetățenii care le finanțează au rămas cu promisiunile.

Iar dacă dumneavoastră, PSD și AUR, vreți să dărâmați acest guvern, aveți și obligația să spuneți clar ce puneți în loc.

Guvernarea nu se face doar cu scandal, lozinci și transmisii live. Guvernarea se face cu responsabilitate, curaj și soluții. România merită mai mult decât spectacol politic. România merită oameni care construiesc, nu oameni care doar consumă puterea”, a scris Radu Miruță pe Facebook.