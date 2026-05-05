Cristian Ghinea, după ce Guvernul Bolojan a picat: "Doi parlamentari au luat bilele acasă și au băgat două mărgele"
Senatorul USR Cristian Ghinea a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce Guvernul Bolojan a picat. Acesta a punctat că ”doi parlamentari au luat bilele acasă și au băgat două mărgele”și că, practic, ”cei doi s-au prefăcut că votează pentru colegii care filmau”

281 voturi valabile pentru moțiune

3 contra
Și două mărgele negre.
Serios, tocmai am numărat bilele democrației suveraniste, ca membru în Biroul Permanent.
Doi parlamentari au luat bilele acasă și au băgat două mărgele. Practic s-au prefăcut că votează pentru colegii care filmau. Mărgelele au fost anulate”, a scris Ghinea, pe pagina sa de Facebook.

Ce urmează după ce guvernul Bolojan a picat

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, lucrurile nu se încheie odată cu votul din Parlament. Executivul nu dispare, ci intră în regim interimar, cu puteri limitate, ocupându-se doar de administrarea curentă până la instalarea unui nou guvern.

Următorul pas se mută la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. De aici, totul depinde de negocieri. Premierul desemnat trebuie să strângă o majoritate și să treacă prin votul Parlamentului cu un program de guvernare și o echipă completă.

