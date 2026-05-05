Prima pagină » Știri politice » Toni Neacșu: Predoiu vorbește ca viitorul premier al României

Toni Neacșu: Predoiu vorbește ca viitorul premier al României

Toni Neacșu: Predoiu vorbește ca viitorul premier al României
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Avocatul Toni Neacșu a făcut o nouă postare pe Facebook în care menționează faptul că Predoiu „vorbește ca viitorul premier al României”. El precizează că ministrul de Interne descoperă „brusc interesul național căruia PNL trebuie să-i dea satisfacție”.

Au fost numărate voturile parlamentarilor. Așa cum relatează GÂNDUL, moțiunea depusă de AUR și PSD pentru demiterea guvernului Bolojan a fost adoptată cu 281 voturi.

Mesajul avocatului Toni Neacșu

„Predoiu vorbește ca viitorul premier al României. Nu-mi place personal, însă constat.

Cere continuarea negocierilor chiar și cu PSD pentru continuarea guvernării.

Brusc descoperă interesul național căruia PNL trebuie să-i dea satisfacție.

Dacă reușește să înfrânga facțiunea radicală din PNL, alături de majoritatea pe care o are dinspre baza locală a partidului, și deci să-l izoleze pe Ilie Bolojan, va fi propunerea comună a coaliției.

Atenție: Acordul de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR nu este revocat! Până în 2027 PNL-ul trebuie să dea premierul”, a notat avocatul Toni Neacșu pe Facebook, în urmă cu scurt timp.

Ce a declarat Cătălin Predoiu

Numele lui Cătălin Predoiu a fost intens vehiculat pentru funcția de premier al României. Acum, ministrul deturnează planul lui Ilie Bolojan. El a transmis că premierul actual al țării „nu merită această moțiune” și că „PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor”.

„PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România, un partid pro-european, un partid care a găsit soluții pentru țară. PNL nu trebuie să se grăbească. Nu merită această moțiune. Nu merită Ilie Bolojan această moțiune. Este foarte multă emoție în partid”, a declarat Predoiu.

Trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Opinia mea este că trebuie să cântărim și să luăm cea mai bună decizie.

Funcția de prim-ministru nu este una individuală, ci una care aparține partidului. Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan în aceste zile și nici recent.

Nu trebuie să abandonăm guvernarea. PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor pentru că lăsăm un spațiu pentru AUR.

Eu cred că PNL are de ales între o supărare firescă și datoria față de repsonasibilitatea mai importantă”, a spus Cătălin Predoiu.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”
16:13
Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
15:58
Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
ALERTĂ Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
15:54
Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
FLASH NEWS Nicoleta Pauliuc, mesaj similar cu cel al lui Cătălin Predoiu: „PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene”
15:47
Nicoleta Pauliuc, mesaj similar cu cel al lui Cătălin Predoiu: „PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene”
FLASH NEWS Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan după ce moțiunea a trecut: Mi-aş dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluţie
14:44
Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan după ce moțiunea a trecut: Mi-aş dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluţie
ULTIMA ORĂ Predoiu îi deturnează planul lui Bolojan: PNL să nu se grăbească și să renunțe la guvernare, opoziția e soluția facilă
14:40
Predoiu îi deturnează planul lui Bolojan: PNL să nu se grăbească și să renunțe la guvernare, opoziția e soluția facilă
Mediafax
Surse: Nicușor Dan nu se va grăbi cu noul premier
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Cimpanzeii, cele mai apropiate rude ale oamenilor, ar putea prezice vremea

Cele mai noi

Trimite acest link pe