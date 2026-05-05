Toni Neacșu: Predoiu vorbește ca viitorul premier al României

Avocatul Toni Neacșu a făcut o nouă postare pe Facebook în care menționează faptul că Predoiu „vorbește ca viitorul premier al României”. El precizează că ministrul de Interne descoperă „brusc interesul național căruia PNL trebuie să-i dea satisfacție”.

Au fost numărate voturile parlamentarilor. Așa cum relatează GÂNDUL, moțiunea depusă de AUR și PSD pentru demiterea guvernului Bolojan a fost adoptată cu 281 voturi.

„Predoiu vorbește ca viitorul premier al României. Nu-mi place personal, însă constat.

Cere continuarea negocierilor chiar și cu PSD pentru continuarea guvernării.

Brusc descoperă interesul național căruia PNL trebuie să-i dea satisfacție.

Dacă reușește să înfrânga facțiunea radicală din PNL, alături de majoritatea pe care o are dinspre baza locală a partidului, și deci să-l izoleze pe Ilie Bolojan, va fi propunerea comună a coaliției.

Atenție: Acordul de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR nu este revocat! Până în 2027 PNL-ul trebuie să dea premierul”, a notat avocatul Toni Neacșu pe Facebook, în urmă cu scurt timp.

Ce a declarat Cătălin Predoiu

Numele lui Cătălin Predoiu a fost intens vehiculat pentru funcția de premier al României. Acum, ministrul deturnează planul lui Ilie Bolojan. El a transmis că premierul actual al țării „nu merită această moțiune” și că „PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor”.

„PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România, un partid pro-european, un partid care a găsit soluții pentru țară. PNL nu trebuie să se grăbească. Nu merită această moțiune. Nu merită Ilie Bolojan această moțiune. Este foarte multă emoție în partid”, a declarat Predoiu.

Trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Opinia mea este că trebuie să cântărim și să luăm cea mai bună decizie.

Funcția de prim-ministru nu este una individuală, ci una care aparține partidului. Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan în aceste zile și nici recent.

Nu trebuie să abandonăm guvernarea. PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor pentru că lăsăm un spațiu pentru AUR.

Eu cred că PNL are de ales între o supărare firescă și datoria față de repsonasibilitatea mai importantă”, a spus Cătălin Predoiu.

