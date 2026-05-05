Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan după ce moțiunea a trecut: Mi-aş dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluţie

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată de Parlament, că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment, chiar dacă e interimar. „Mi-aş dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluţie şi să mergem înainte”, a subliniat liderul PSD.

„În ultimele 10 zile am încercat să reducem tensiunea. Există viață și după această moțiune. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze, în acest moment, din funcţia de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un vot covârşitor”, a spus Grindeanu la Parlament.

„Mi-aş dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluţie şi să mergem înainte”, a subliniat el.

„PSD nu va susţine guverne minoritare”

Grindeanu a mai spus că PSD nu va susţine guverne minoritare.

„Eu nu vreau şi n-o să ies din ceea ce v-am spus şi până acum. Aşa cum am făcut apel la ceilalţi colegi din Parlament, de la alte partide politice, să încerce să se ocupe de partidele lor, nu o să auziţi de la mine să dau lecţii cu celor de la PNL sau sfaturi celor de la USR. E treaba domniilor lor să-şi decidă viitorul politic. Eu pot să vorbesc doar în numele PSD-ului şi spun următorul lucru, că PSD-ului este dispus rapid la găsirea unei soluţii, că îmi doresc să avem rapid un guvern, că toate opţiunile sunt deschise”, a adăugat liderul social-democrat.

AUTORUL RECMANDĂ:

Sursă video: Digi 24