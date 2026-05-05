Cum titrează presa internațională căderea Guvernului Bolojan

Cele mai mari publicații ale lumii au relatat, marți, despre căderea Guvernului Ilie Bolojan.

„Guvernul României a căzut, semănând îndoieli cu privire la reformele fiscale“, scrie publicația americană Bloomberg.

Potrivit sursei citate, căderea Guvernului României „aruncă țara într-o nouă perioadă de turbulențe politice și riscă să blocheze reformele necesare pentru reducerea celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană“.

„Socialiștii și extrema dreaptă din România răstoarnă guvernul“, titrează Politico, adăugând că „George Simion, asociat cu mișcarea MAGA, este considerat de mulți a fi creierul din spatele căderii prim-ministrului Ilie Bolojan, iar partidul său de extremă dreapta este în creștere în sondaje“.

„Guvernul român cade în urma unui vot de neîncredere“, informează ziarul britanic The Guardian.



Jurnaliștii precizează că „nu există o cale evidentă de a forma o altă majoritate sau un alt guvern“ în România.



Același titlu este preluat și de agenția Reuters.

Ziarul francez Le Figaro scrie că: „România: Parlamentul a demis guvernul pro-UE condus de Ilie Bolojan“. Potrivit sursei citate, rezultatul moțiunii „riscă să arunce țara din nou în tulburări politice“.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

