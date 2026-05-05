Petrol ieftin, dar cu riscuri mari. Irakul reduce prețul țițeiului pentru cumpărătorii dispuși să treacă prin Strâmtoarea Ormuz

Pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, Irakul a decis să ofere reduceri masive de preț pentru petrolul său în încercarea de a-și menține volumul de export, în contextul blocajelor și al tensiunilor militare din Strâmtoarea Ormuz, scrie Bloomberg. Anunțul vine la o zi distanță după ce un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în apropiere de Emiratelor Arabe Unite.

Compania de stat irakiană SOMO a oferit reduceri de până la 33 de dolari pe baril pentru perioada de încărcare de la începutul lunii pentru Basrah Medium și reduceri de 30 de dolari pe baril pentru Basrah Heavy.

Aceste reduceri uriașe vin la pachet cu riscuri majore. Cumpărătorii care acceptă aceste prețuri trebuie să își asume riscurile totale ale tranzitului. O prevedere importantă în oferta SOMO este excluderea clauzei de forță majoră. Întrucât condițiile de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz sunt complicate, Irakul plasează întreaga responsabilitate pe umerii cumpărătorilor dacă navele sunt atacate sau blocate.

Măsura disperată vine pe fondul crizei din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante artere comerciale la nivel mondial, care a fost închisă din cauza conflictului dintre Iran și SUA încă de la începutul lunii martie.

Recent, Marina americană a lansat operațiunea „Project Freedom” pentru a escorta petrolierele și a relaxa blocada, ceea ce a dus la fluctuații bruște de preț pe piețele globale. Deși reducerile oferite de irakieni sunt atractive, mulți transportatori ezită să reia tranzitul prin zona de conflict din cauza riscului de a pierde navele.

