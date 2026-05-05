Prima pagină » Știri externe » Autoritățile de la Kremlin limitează accesul la internet în Moscova și Sankt Petersburg, înaintea festivităților de Ziua Victoriei

Autoritățile de la Kremlin limitează accesul la internet în Moscova și Sankt Petersburg, înaintea festivităților de Ziua Victoriei

Autoritățile de la Kremlin limitează accesul la internet în Moscova și Sankt Petersburg, înaintea festivităților de Ziua Victoriei
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Locuitorii din Moscova și Sankt Petersburg au semnalat, marți, întreruperi pe scară largă ale serviciilor de internet mobil. Potrivit The Moscow Times, autoritățile au confirmat că au fost introduse restricții temporare din „motive de securitate” în perspectiva festivităților de Ziua Victoriei de sâmbătă.

Utilizatorii, citați de The Moscow Times, au raportat că accesul la internetul mobil a fost întrerupt brusc după ora 7 dimineața, aplicațiile, site-urile web și chiar sistemele de plăți nu au mai putu fi accesate. Chiar și serviciile incluse pe „lista albă” – care, de obicei, rămân accesibile în timpul întreruperilor – ar fi fost indisponibile la Moscova, iar serviciul de mesaje SMS a încetat, de asemenea, să funcționeze.

Aceste întreruperi vin în urma avertismentelor lansate săptămâna aceasta de principalii furnizori de rețea, potrivit cărora clienții din Moscova ar trebui să se aștepte la perturbări semnificative ale serviciilor de internet și de mesagerie text în următoarele câteva zile.

Un bărbat din Sankt Petersburg, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru The Moscow Times că a rămas fără acces la internetul mobil în jurul orei 9:30 dimineața, ora locală.

„La mine funcționau doar site-urile de pe «lista albă», chiar și cu un VPN”, a spus el, adăugând că, între timp, serviciile de telefonie mobilă din oraș au fost restabilite.

Trei persoane din Moscova au confirmat că internetul mobil nu le funcționa, dar că puteau totuși să acceseze internetul prin Wi-Fi.

Marți, la prânz, Ministerul Digitalizării din Rusia a declarat că restricțiile inițiale privind internetul mobil din Moscova au încetat și că operatorii de rețea restabilesc accesul. Cu toate acestea, ministerul a avertizat că ar putea fi impuse noi restricții.

Ministerul a declarat că se află încă în coordonare cu autoritățile pentru a finaliza o „listă albă” a site-urilor web protejate.

Aceste perturbări survin în contextul în care Moscova se pregătește pentru o paradă de Ziua Victoriei organizată la o scară mult redusă.

Pentru prima dată în aproape 20 de ani, parada de pe Piața Roșie nu va include o prezentare a echipamentului militar, o decizie pe care Kremlinul justifică prin riscul crescut de atacuri cu drone ucrainene asupra capitalei ruse.

Luni, Ucraina a lansat un atac rar cu drone asupra Moscovei, în timpul căruia o aeronavă fără pilot s-a prăbușit într-un complex de blocuri înalte, situat nu departe de Kremlin.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

RUSIA. Parada militară a Rusiei va avea loc, în ciuda amenințării coronavirusului. Politician de opoziție: „Această paradă are un singur spectator”

Rusia renunță la tancuri și rachete la parada de 9 Mai de „Ziua Victoriei”. Motivul critic invocat de Moscova

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Șeful Pentagonului insistă că armistițiul dintre SUA și Iran nu s-a încheiat. Hegseth către Teheran: „Lăsați navele nevinovate să treacă liber“
16:23
Șeful Pentagonului insistă că armistițiul dintre SUA și Iran nu s-a încheiat. Hegseth către Teheran: „Lăsați navele nevinovate să treacă liber“
FLASH NEWS Încă un pas spre reluarea războiului în Orientul Mijlociu. Donald Trump evită să răspundă dacă armistițiul cu Iranul s-a încheiat: „Nu pot să vă spun”
15:39
Încă un pas spre reluarea războiului în Orientul Mijlociu. Donald Trump evită să răspundă dacă armistițiul cu Iranul s-a încheiat: „Nu pot să vă spun”
FLASH NEWS Cum titrează presa internațională căderea Guvernului Bolojan
15:28
Cum titrează presa internațională căderea Guvernului Bolojan
VIDEO Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a făcut pe Dj-ul înainte de întâlnirea cu Papa la Vatican
14:49
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a făcut pe Dj-ul înainte de întâlnirea cu Papa la Vatican
FLASH NEWS Petrol ieftin, dar cu riscuri mari. Irakul reduce prețul țițeiului pentru cumpărătorii dispuși să treacă prin Strâmtoarea Ormuz
14:45
Petrol ieftin, dar cu riscuri mari. Irakul reduce prețul țițeiului pentru cumpărătorii dispuși să treacă prin Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Separatiștii din Canada forțează un referendum de independență pentru provincia Alberta. Când s-ar putea organiza votul
13:59
Separatiștii din Canada forțează un referendum de independență pentru provincia Alberta. Când s-ar putea organiza votul
Mediafax
Surse: Nicușor Dan nu se va grăbi cu noul premier
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Cimpanzeii, cele mai apropiate rude ale oamenilor, ar putea prezice vremea
FLASH NEWS Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”
16:13
Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”
REACȚIE Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”
16:12
Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”
REACȚIE Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
16:09
Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
15:58
Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
ALERTĂ Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
15:54
Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
REACȚIE Thuma, principalul opozant al lui Bolojan din PNL, după răsturnarea guvernului: „PNL nu pleacă nicăieri”
15:53
Thuma, principalul opozant al lui Bolojan din PNL, după răsturnarea guvernului: „PNL nu pleacă nicăieri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe