Autoritățile de la Kremlin limitează accesul la internet în Moscova și Sankt Petersburg, înaintea festivităților de Ziua Victoriei

Locuitorii din Moscova și Sankt Petersburg au semnalat, marți, întreruperi pe scară largă ale serviciilor de internet mobil. Potrivit The Moscow Times, autoritățile au confirmat că au fost introduse restricții temporare din „motive de securitate” în perspectiva festivităților de Ziua Victoriei de sâmbătă.

Utilizatorii, citați de The Moscow Times, au raportat că accesul la internetul mobil a fost întrerupt brusc după ora 7 dimineața, aplicațiile, site-urile web și chiar sistemele de plăți nu au mai putu fi accesate. Chiar și serviciile incluse pe „lista albă” – care, de obicei, rămân accesibile în timpul întreruperilor – ar fi fost indisponibile la Moscova, iar serviciul de mesaje SMS a încetat, de asemenea, să funcționeze.

Aceste întreruperi vin în urma avertismentelor lansate săptămâna aceasta de principalii furnizori de rețea, potrivit cărora clienții din Moscova ar trebui să se aștepte la perturbări semnificative ale serviciilor de internet și de mesagerie text în următoarele câteva zile.

Un bărbat din Sankt Petersburg, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru The Moscow Times că a rămas fără acces la internetul mobil în jurul orei 9:30 dimineața, ora locală.

„La mine funcționau doar site-urile de pe «lista albă», chiar și cu un VPN”, a spus el, adăugând că, între timp, serviciile de telefonie mobilă din oraș au fost restabilite.

Trei persoane din Moscova au confirmat că internetul mobil nu le funcționa, dar că puteau totuși să acceseze internetul prin Wi-Fi.

Marți, la prânz, Ministerul Digitalizării din Rusia a declarat că restricțiile inițiale privind internetul mobil din Moscova au încetat și că operatorii de rețea restabilesc accesul. Cu toate acestea, ministerul a avertizat că ar putea fi impuse noi restricții.

Ministerul a declarat că se află încă în coordonare cu autoritățile pentru a finaliza o „listă albă” a site-urilor web protejate.

Aceste perturbări survin în contextul în care Moscova se pregătește pentru o paradă de Ziua Victoriei organizată la o scară mult redusă.

Pentru prima dată în aproape 20 de ani, parada de pe Piața Roșie nu va include o prezentare a echipamentului militar, o decizie pe care Kremlinul justifică prin riscul crescut de atacuri cu drone ucrainene asupra capitalei ruse.

Luni, Ucraina a lansat un atac rar cu drone asupra Moscovei, în timpul căruia o aeronavă fără pilot s-a prăbușit într-un complex de blocuri înalte, situat nu departe de Kremlin.

