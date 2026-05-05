Mihai Morar, delir pe Facebook după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Morar are afaceri la Oradea, iar Radio Zu a primit bani de la Administrația Locală Oradea

Mihai Morar a reacționat pe Facebook după moțiunea care duce la demiterea Guvernului Bolojan. „Mai bine bolojenist decât pesedist. Mai bine Bolojan decât PeseDAN”, scrie Mihai Morar. Realizatorul Radio are afaceri la Oradea, iar Radio Zu a luat bani de la Administrația Locală Oradea, așa cum Gândul a dezvăluit în mai multe rânduri.  

„ Mai bine bolojenist decât pesedist. Mai bine Bolojan decât PeseDAN. Mă uit la fotografia asta și știu că nici peste 10 ani nu îmi va fi rușine cu ea. Pentru că m-am văzut și o să continui să mă văd în public, cu lumina aprinsă, cu un om pe care îl admir. Un om care face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. Un om care nu s-a compromise”, scrie Mihai Morar.

Realizatorul radio continuă apoi delirul pe Facebook:

„Mai bine Bolojan decât șobolan.

Astăzi, în România s-a stins din nou lumina. E vremea șobolanilor.

Dar nu a murit și speranța. În cei care vor aprinde din nou lumina”, a mai scris Mihai Morar.

Mihai Morar, afaceri în fieful lui Ilie Bolojan

Gândul a scris în mai multe rânduri despre afacerile pe care Mihai Morar le are la Oradea.

De exemplu, așa cum Gândul a dezvăluit, Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat recent o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor.

Așadar, Mihai Morar are toate motivele să-l plângă pe Ilie Bolojan….

