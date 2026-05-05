PSD a votat bugetul lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei cu doar câteva ore înainte de moțiunea din Parlament

PSD a votat bugetul lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei / Sursa FOTO: Mediafax
Înțelegere pe ascuns între tabere și o trădare de care Ilie Bolojan nu a avut habar? Mulți se gândesc la acest scenariu după ce s-a aflat că PSD a votat bugetul liberalului Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei cu doar câteva ore înainte de moțiunea împotriva premierului din Parlament.

Propunerea primarului Ciucu pentru bugetul PMB pe anul 2026 a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului București.

Au fost  cu 48 de voturi „pentru” și 5 abțineri.

„Liderul” PSD: „Vreau să-l felicit pe domnul primar Ciucu”

Votul a avut loc în timp ce în Parlament are loc votul pe moțiune, arată Mediafax.

Bugetul a fost aprobat cu modificările propuse în aceeași ședință de primarul general, principalul amendament al acestuia, care a vizat redistribuirea a zeci de milioane de lei către spații verzi, regenerare urbană și consolidări, fiind adoptat cu 45 de voturi pentru.

Consilierii generali PSD au lăudat modul în care bugetul a fost prezentat și dezbătut public.

Adrian Vigheciu, consilier general PSD, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru „dialogul transparent” cu societatea civilă – „Vreau să-l felicit pe domnul primar pentru amendamentul supus atenției noastre, care a emanat din dialogul transparent pe care l-a avut cu societatea civilă. Dialogul cu cetățenii a adus un plus în articularea bugetului nostru”.

Câte venituri așteaptă Ciucu

Potrivit proiectului adoptat, Primăria Capitalei estimează venituri de aproximativ 8,4-8,5 miliarde de lei în 2026, cu circa 16% mai mult față de anul precedent. Din această sumă, 2,7 miliarde de lei sunt destinate investițiilor.

Cele mai mari alocări pentru investiții vizează modernizarea celor 50 de kilometri de linii de tramvai și transportul public, respectiv modernizarea rețelei de termoficare, fiecare proiect urmând să primească aproximativ 1 miliard de lei. Ambele proiecte sunt finanțate inclusiv din fonduri europene.

Pentru subvenții au fost prevăzute peste 2,59 miliarde de lei, dintre care 1,37 miliarde de lei pentru transportul public și 1,21 miliarde de lei pentru sistemul de termoficare.

Bugetul include și o alocare de 7 milioane de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului, despre care primarul general a spus că fusese promisă în mandatul fostului primar Nicușor Dan.

37 de milioane pentru piste de biciclete

Printre principalele proiecte de infrastructură finanțate se numără lărgirea străzii Prelungirea Ghencea, cu aproape 130 de milioane de lei, modernizarea iluminatului public, cu 120 de milioane de lei, lărgirea străzii Dimitrie Pompeiu, cu 76 de milioane de lei, și lucrări la Pasajul Basarab, pentru care sunt alocate 20 de milioane de lei.

Municipalitatea mai prevede 100 de milioane de lei pentru plata a 22 de troleibuze și 12 microbuze electrice, 20 de milioane de lei pentru modernizarea Depoului Berceni și 85 de milioane de lei pentru canalul colector Ghidigeni – Olteniței – Cheile Turzii – Henri Coandă, parte a proiectului de modernizare a stației de epurare Glina.

Pentru piste de biciclete sunt alocate aproximativ 37 de milioane de lei, iar pentru sistemul inteligent de management al traficului 4,7 milioane de lei. Finalizarea Planului Urbanistic General primește 23 de milioane de lei, iar pentru Registrul Verde sunt prevăzute 10 milioane de lei.

16:12
Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”
16:09
Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
15:58
Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
15:54
Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
15:53
Thuma, principalul opozant al lui Bolojan din PNL, după răsturnarea guvernului: „PNL nu pleacă nicăieri”
15:53
Secretarul general al PNL le cere partidelor PSD și AUR să vină urgent cu un nume de premier
16:25
Rareș Bogdan anunță un referendum în PNL, pe model PSD, dacă să rămână sau să iasă de la guvernare: „Ar trebui să consultăm măcar forumurile județene”
16:23
Șeful Pentagonului insistă că armistițiul dintre SUA și Iran nu s-a încheiat. Hegseth către Teheran: „Lăsați navele nevinovate să treacă liber“
16:13
Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”
15:47
Nicoleta Pauliuc, mesaj similar cu cel al lui Cătălin Predoiu: „PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene”
15:43
Ponta: Bolojan va rămâne în istorie ca un om capturat de o grupare teroristă, USR
15:42
Ciprian Ciucu anunță că merge mai departe cu Ilie Bolojan. „Moțiunea suveranistă a trecut, sus inima”

