Prima pagină » Știri externe » Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a făcut pe Dj-ul înainte de întâlnirea cu Papa la Vatican

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a făcut pe Dj-ul înainte de întâlnirea cu Papa la Vatican

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Marco Rubio a încercat să fie DJ la o nuntă înainte de a pleca în Europa pentru o serie de summituri importante, printre care și o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea.

Vezi galeria foto
4 poze

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a făcut pe Dj-ul la o nuntă

În imaginile postate online de Dan Scavino, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, secretarul de stat american a fost surprins în spatele pupitrului de DJ, mixând muzică, în timp ce oaspeții dansau și cântau, conform FoxNews.

Marco Rubio, care este și consilierul pentru securitate națională al lui Donald Trump și șeful Arhivelor Naționale, va oficia, în această săptămână, o vizită la Roma, acolo unde va avea o întâlnire cu Papa și cu înalți oficiali ai guvernului italian, pe fondul unei dispute tot mai intense între SUA și Vatican.

În imagini se poate observa cum Marco Rubio se bucură la maxim de minutele sale de glorie din spatele pupitrului, în timp ce pe fundal rulează piesa „Shiver” de John Summit și Hayla.

„CU CÂTEVA CLIPE ÎN URMĂ, ÎN CULISE – Marele nostru secretar de stat Marco Rubio este și DJ la nunți! Iată-l în acțiune în această seară la o nuntă de familie… Haideți!!!”, a scris Scavino în postare.

Reacții inedite din partea oamenilor

Videoclipul a stârnit imediat reacțiile utilizatorilor „X”.

„Marco devine DJ-ul oficial al Casei Albe”, a scris unul dintre utilizatori în descrierea unei fotografii generate de AI, în care Rubio apare stând pe canapea, îmbrăcat în negru, purtând căști, iar pe picioare  echipamentul de DJ.

Sursă FOTO: X

Un alt utilizator a comentat cu o fotografie cu Marco Rubio din spatele pupitrului de DJ, în timp ce mixează muzică la Vatican, spre surprinderea Papei Leon al XIV-lea.

Sursă Foto: X

Alți utilizatori ai platformei X au distribuit imagini generate de AI în care Rubio mixează în diferite locuri.

Sursă Foto: DJ

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Șeful Pentagonului insistă că armistițiul dintre SUA și Iran nu s-a încheiat. Hegseth către Teheran: „Lăsați navele nevinovate să treacă liber“
16:23
Șeful Pentagonului insistă că armistițiul dintre SUA și Iran nu s-a încheiat. Hegseth către Teheran: „Lăsați navele nevinovate să treacă liber“
FLASH NEWS Încă un pas spre reluarea războiului în Orientul Mijlociu. Donald Trump evită să răspundă dacă armistițiul cu Iranul s-a încheiat: „Nu pot să vă spun”
15:39
Încă un pas spre reluarea războiului în Orientul Mijlociu. Donald Trump evită să răspundă dacă armistițiul cu Iranul s-a încheiat: „Nu pot să vă spun”
FLASH NEWS Cum titrează presa internațională căderea Guvernului Bolojan
15:28
Cum titrează presa internațională căderea Guvernului Bolojan
FLASH NEWS Petrol ieftin, dar cu riscuri mari. Irakul reduce prețul țițeiului pentru cumpărătorii dispuși să treacă prin Strâmtoarea Ormuz
14:45
Petrol ieftin, dar cu riscuri mari. Irakul reduce prețul țițeiului pentru cumpărătorii dispuși să treacă prin Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Autoritățile de la Kremlin limitează accesul la internet în Moscova și Sankt Petersburg, înaintea festivităților de Ziua Victoriei
14:33
Autoritățile de la Kremlin limitează accesul la internet în Moscova și Sankt Petersburg, înaintea festivităților de Ziua Victoriei
FLASH NEWS Separatiștii din Canada forțează un referendum de independență pentru provincia Alberta. Când s-ar putea organiza votul
13:59
Separatiștii din Canada forțează un referendum de independență pentru provincia Alberta. Când s-ar putea organiza votul
Mediafax
Surse: Nicușor Dan nu se va grăbi cu noul premier
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Cimpanzeii, cele mai apropiate rude ale oamenilor, ar putea prezice vremea
FLASH NEWS Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”
16:13
Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”
REACȚIE Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”
16:12
Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”
REACȚIE Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
16:09
Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
15:58
Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
ALERTĂ Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
15:54
Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
REACȚIE Thuma, principalul opozant al lui Bolojan din PNL, după răsturnarea guvernului: „PNL nu pleacă nicăieri”
15:53
Thuma, principalul opozant al lui Bolojan din PNL, după răsturnarea guvernului: „PNL nu pleacă nicăieri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe