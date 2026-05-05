Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a făcut pe Dj-ul înainte de întâlnirea cu Papa la Vatican

Marco Rubio a încercat să fie DJ la o nuntă înainte de a pleca în Europa pentru o serie de summituri importante, printre care și o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a făcut pe Dj-ul la o nuntă

În imaginile postate online de Dan Scavino, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, secretarul de stat american a fost surprins în spatele pupitrului de DJ, mixând muzică, în timp ce oaspeții dansau și cântau, conform FoxNews.

Marco Rubio, care este și consilierul pentru securitate națională al lui Donald Trump și șeful Arhivelor Naționale, va oficia, în această săptămână, o vizită la Roma, acolo unde va avea o întâlnire cu Papa și cu înalți oficiali ai guvernului italian, pe fondul unei dispute tot mai intense între SUA și Vatican.

În imagini se poate observa cum Marco Rubio se bucură la maxim de minutele sale de glorie din spatele pupitrului, în timp ce pe fundal rulează piesa „Shiver” de John Summit și Hayla.

„CU CÂTEVA CLIPE ÎN URMĂ, ÎN CULISE – Marele nostru secretar de stat Marco Rubio este și DJ la nunți! Iată-l în acțiune în această seară la o nuntă de familie… Haideți!!!”, a scris Scavino în postare.

Reacții inedite din partea oamenilor

Videoclipul a stârnit imediat reacțiile utilizatorilor „X”.

„Marco devine DJ-ul oficial al Casei Albe”, a scris unul dintre utilizatori în descrierea unei fotografii generate de AI, în care Rubio apare stând pe canapea, îmbrăcat în negru, purtând căști, iar pe picioare echipamentul de DJ.

Un alt utilizator a comentat cu o fotografie cu Marco Rubio din spatele pupitrului de DJ, în timp ce mixează muzică la Vatican, spre surprinderea Papei Leon al XIV-lea.

Alți utilizatori ai platformei X au distribuit imagini generate de AI în care Rubio mixează în diferite locuri.

