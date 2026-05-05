Dominic Fritz anunță că USR nu va negocia cu PSD pentru un nou Guvern: „Nu poţi guverna cu un partener care blochează reformele”

Președintele USR, Dominic Fritz, a precizat, marți, că după ce moțiunea de demintere a Guvernului Bolojan a trecut, partidul pe care în conduce nu va negocia o nouă alianță cu PSD.

„Moţiunea a trecut, dar nu vom permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut. Toţi ştim că cele două partide au vrut acelaşi lucru: să oprească reformele, înainte ca reformele să le golească cutiile de pantofi şi să ne scape de pile, relaţii, cumetrii. Lăcomia lor costă şi-i va costa scump pe români. Au plătit deja 36 de ani. Suntem mulţi care suntem scârbiţi şi furioşi. Dar nu avem voie să fim nehotărâţi”, a transmis preşedintele USR pe Facebook.

„În haosul declanşat de ei, vă spun cu claritate: USR sigur nu va abandona lupta. Am fost în ultimele luni şi vom rămâne alături de toţi românii care îşi doresc să construim ceva în ţara asta. Cu responsabilitate şi curaj. La bine şi la greu, indiferent de cât de multe piedici ne pun”, adaugă Fritz.

Preşedintele USR mai spune că „miniştrii USR îşi vor continua munca până în ziua în care va fi numit un nou guvern”.

„Aşa cum am decis şi anunţat înainte, nu vom negocia un nou guvern cu PSD. Nu poţi guverna cu un partener care blochează reformele cu o majoritate de rezervă cu AUR în buzunar”, a mai spus liderul USR.

Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți.

După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

Ce urmează

După căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, lucrurile nu se încheie odată cu votul din Parlament. Din contră, începe cea mai complicată etapă. Executivul nu dispare, ci intră în regim interimar, cu puteri limitate, ocupându-se doar de administrarea curentă până la instalarea unui nou guvern.