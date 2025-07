Premiile EMMY 2025. „Severance”, lider absolut la nominalizări. Lista completă a favoriților din acest an

Cu o competiție acerbă și un număr record de producții înscrise, ediția din 2025 a premiilor Emmy se anunță a fi una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani. Serialele „Severance”, „The Penguin” și „The White Lotus” domină topurile din acest an.

Thrillerul psihologic „Severance”, produs de Apple TV+, conduce detașat cursa pentru cele mai prestigioase distincții ale televiziunii, cu 27 de nominalizări la cea de-a 77-a ediție a premiilor Primetime Emmy.

Gala va fi transmisă în direct pe 14 septembrie de CBS, iar comediantul Nate Bargatze va fi gazda evenimentului.

În topul platformelor, HBO Max a stabilit un nou record cu 142 de nominalizări, urmat de Netflix (120) și Apple TV+ (81). Pe locul al doilea în clasamentul serialelor se află „The Penguin”, o producție HBO Max, cu 24 de nominalizări. „The Studio” și „The White Lotus” completează podiumul, fiecare cu câte 23 de selecții, potrivit tvline.com.

Nominalizările au fost anunțate de Brenda Song („Running Point”) și Harvey Guillén („What We Do in the Shadows”).

Cele mai importante categorii și nominalizări la Emmy 2025

Cel mai bun serial de dramă

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Cel mai bun serial de comedie

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Cea mai bună miniserie

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Actori și actrițe în roluri principale

Cel mai bun actor într-un serial de dramă

Sterling K. Brown – Paradise

Gary Oldman – Slow Horses

Pedro Pascal – The Last of Us

Adam Scott – Severance

Noah Wyle – The Pitt

Cea mai bună actriță într-un serial de dramă

Kathy Bates – Matlock

Sharon Horgan – Bad Sisters

Britt Lower – Severance

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Cel mai bun actor într-un serial de comedie

Adam Brody – Nobody Wants This

Seth Rogen – The Studio

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie

Uzo Aduba – The Residence

Kristen Bell – Nobody Wants This

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Jean Smart – Hacks

Cel mai bun actor într-o miniserie sau film TV

Colin Farrell – The Penguin

Stephen Graham – Adolescence

Jake Gyllenhaal – Presumed Innocent

Brian Tyree Henry – Dope Thief

Cooper Koch – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Cea mai bună actriță într-o miniserie sau film TV