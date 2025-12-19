Diana Șoșoacă s-a înțeles cu Anamaria Gavrilă și semnează un acord de colaborare 

Diana Șoșoacăn a anunțat, printr-un mesaj postat pe Facebook, că a ajuns la o înțelegere cu Anamaria Gavrilă pentru un acord de colaorare. Aceasta a transmis că până în acest moment nu a primit un răspuns din partea partidului AUR.

Diana Șoșoacă și Anamaria Gavrilă au ajuns la un acord

Mesajul vine în contextul în care Diana Șoșoacă a lansat o scrisoare prin care le cere lui George Simion, liderul AUR, și președintei POT, Anamaria Gavrilă, unificarea „suveraniștilor” într-un pol politic comun, care să preia puterea, să demită Guvernul și să declanșeze alegeri anticipate.

”În urma discuțiilor telefonice dintre av. europarlamentar Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele partidul S.O.S. România, și dna deputat Anamaria Gavrilă, președintele partidului POT, partidele S.O.S. ROMÂNIA și POT vor intra în discuții constructive pentru semnarea protocolului de colaborare al opoziției din Parlamentul României. Până la această oră, partidul AUR nu a transmis niciun mesaj”, a scris Diana Șoșoacă, pe Facebook.

Reprezentanții POT: ”A devenit tot mai evident faptul că actualul guvern nu corespunde așteptărilor populației”

Recent, reprezentanții POT au transmis că formațiunea este de acord să se alieze cu S.O.S, în timp ce AUR nu a transmis până acum dacă George Simion ar fi de acord să se împace cu Diana Șoșoacă și să facă o alianță.

„Suntem de acord cu propunerea Partidului SOS conform căreia opoziția democratică ar trebui să înceapă o coordonare structurată, orientată spre construirea unei alternative credibile la actuala coaliție guvernamentală. A devenit tot mai evident faptul că actualul guvern nu corespunde așteptărilor populației. Guvernul pare preocupat în primul rând de conservarea propriei puteri, nerespectând normele democratice și principiile statului de drept”, au transmis reprezentanții POT, pentru Digi24.

