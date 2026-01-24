O publicație maghiară a postat un articol în care critică România chiar de ziua Micii Uniri. Articoul sugerează că Ungaria este mai dezvoltată decât țara noastră și spune că nivelul de trai este în cădere liberă după măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan.

Publicația mandiner.hu, a postat un articol în care critică nivelul de trai din țara noastră și subliniază că mai mulți români decât maghiar acceptă salariul minim pe economie. „Românismul de stânga” a eșuat, iar „nivelul de trai este într-o spirală descendentă” sunt doar câteva dintre pasajele articolului publicat chiar de Ziua Unirii Principatelor Române.

„Guvernul condus de Ilie Bolojan a adus România înapoi”

În Ungaria, în ultimii ani percepția asupra economiei a fost aceea că țara a rămas în urmă, iar România a depășit-o. Publicația spune că realitatea arată altfel pentru că măsurile de austeritatea ale Guvernului Bolojan au deteriorat economia României.

„Cu toate acestea, măsurile de austeritate ale guvernului eurocrat de la București din august și apoi din ianuarie au arătat care este situația reală”, scrie publicația citată.

Totuși, Péter Magyar, liderul Partidului Tisza susține că Ungaria este cea mai coruptă și mai săracă țară din UE, iar Ákos Péter Bod, economist afiliat partidului, a declarat în mai 2024 că „nici noi nu putem depăși România”.

