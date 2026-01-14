Mesaj dur pentru Bolojan de la un primar PNL: „Acești oameni au dreptul la viață? Te rog să ne spui”. De la ce a pornit scandalul

Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, i-a trimis un mesaj dur premierului Ilie Bolojan, reclamând că reducerea bugetului local face imposibilă deszăpezirea într-o iarnă extremă, cu zăpadă de peste un metru.

Bugetul de iarnă, sub presiune

Primarul orașului Cavnic a explicat într-o înregistrare video publicată pe Facebook că situația financiară și meteorologică creează un context critic pentru comunitate. „Ilie Bolojan, a nins în Cavnic peste un metru. Ne-ai redus cotele defalcate cu 40%. Cum asigur eu deszăpezire la acești oameni dacă tu mi-ai luat banii?”, spune edilul, arătând că doar în decembrie bugetul orașului a fost diminuat cu 150.000 de lei.

Vladimir Petruț a subliniat că reducerea suplimentară a cotelor face aproape imposibilă gestionarea iernii într-o localitate montană, unde costurile cu întreținerea străzilor sunt mult mai mari decât în alte zone ale țării.

Primarul mai notează că specificul orașului impune eforturi considerabile: „Nu suntem toți la Oradea, unde este apă termală. Suntem în Cavnic, în Maramureș, unde zăpada are un metru și zece”. În plus, orașul are de deszăpezit 41 de kilometri de străzi, majoritatea situate în amonte.

„Am de deszăpezit 41 de km de străzi. Toate sunt în amonte. Cum le deszăpezesc?”, întreabă retoric Vladimir Petruț.

Intervenții costisitoare și apel către premier

Edilul descrie situația din teren ca fiind critică, în condițiile în care stratul de zăpadă a atins 1,1 metri. „Uită-te cât este zăpada de mare. Are 1,1 metri. Utilajele simple nu mai fac față”, subliniază Vladimir Petruț, explicând că intervențiile necesită echipamente speciale și resurse financiare pe care administrația locală nu le mai are.

Primarul a accentuat gravitatea situației pentru locuitori: „Ce să le răspund la oameni: au dreptul la viață sau nu? Te întreb eu pe tine: acești oameni au dreptul la viață? Te rog să ne spui, Ilie Bolojan!”.

