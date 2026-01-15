Presa maghiară: România tocmai și-a dat seama că cel mai valoros teritoriu al său nu este protejat de NATO

Presa maghiară susține că România a realizat abia recent că zona cea mai valoroasă din punct de vedere strategic, Marea Neagră, nu beneficiază de protecția directă a NATO. Este vorba despre zona economică exclusivă, unde se află câmpuri importante de gaze naturale, inclusiv zăcământul Neptun Deep.

Potrivit acestor analize, lipsa protecției oferite de Articolul 5 al NATO obligă România să își asigure singură securitatea în regiune și să accelereze investițiile în apărare.

Șeful Statului Major al Armatei Române, Vlad Gheorghiță, a declarat că zona economică exclusivă a României din Marea Neagră nu este acoperită de umbrela NATO. Din acest motiv, statul român trebuie să protejeze infrastructura critică, precum conductele submarine de energie și telecomunicații, dar și exploatarea zăcământului Neptun Deep.

Potrivit acestuia, există riscul unor incidente care ar putea afecta exploatarea celei mai mari rezerve de gaze naturale din UE, estimată la 100 de miliarde de metri cubi. Oficialul a atras atenția asupra posibilităților apariției unor nave sau aeronave rusești în zonă.

Pentru întărirea capacităților navale, România se bazează pe două nave de dragare a minelor cumpărate din Marea Britanie și pe o corvetă achiziționată din Turcia. Nava urmează să fie folosită pentru patrulare, recunoaștere și misiuni speciale.

Analistul militar Valentin Mateiu a avertizat anterior că Rusia ar putea testa Articolul 5 al NATO în apele românești. Situația este complicată de statutul Crimeei, anexată de Rusia, dar nerecunoscută de România, fapt care generează dispute legate de delimitarea zonelor economice maritime.

Conform Convenției ONU privind dreptul mării, țările de coastă au dreptul de a explora resursele zonelor economice exclusive care se extind până la 200 de mile marine (370 de kilometri) de la coastă, dar acestea nu sunt considerate parte a teritoriului statului. Zăcământul de gaze Neptun Deep, unde forajul a început acum un an și unde producția este așteptată să înceapă în 2027, este situat la marginea estică a zonei economice exclusive a României, adiacent apelor deschise.

