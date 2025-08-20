PREȘEDINTELE a redescoperit valorile simple la Roșia Montană / Nicușor: apă, hrană, energie… și lapte de vacă

Președintele Nicușor Dan a fost într-o vizită la Roșia Montana, unde a mărturisit că a redescoperit tradițiile simple românești și a declarat că a băut „lapte direct după ce a fost muls de la vacă”, fapt ce i-a adus aminte de copilărie.

Şeful statului a declarat că, în timpul vizitei la Roșia Montana, a degustat produse tradiţionale, făcute în casă, şi a primit mici cadouri. Președintele a precizat că locul poate atrage nu 20.000, ci două milioane de turişti. Nicușor Dan a fost, în special, impresionat de redescoperirea valorilor tradiționale românești.