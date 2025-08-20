Prima pagină » Actualitate » PREȘEDINTELE a redescoperit valorile simple la Roșia Montană / Nicușor: apă, hrană, energie… și lapte de vacă

PREȘEDINTELE a redescoperit valorile simple la Roșia Montană / Nicușor: apă, hrană, energie… și lapte de vacă

Ruxandra Radulescu
20 aug. 2025, 16:19, Actualitate
PREȘEDINTELE a redescoperit valorile simple la Roșia Montană / Nicușor: apă, hrană, energie… și lapte de vacă

Președintele Nicușor Dan a fost într-o vizită la Roșia Montana, unde a mărturisit că a redescoperit tradițiile simple românești și a declarat că a băut „lapte direct după ce a fost muls de la vacă”, fapt ce i-a adus aminte de copilărie. 

Şeful statului a declarat că, în timpul vizitei la Roșia Montana, a degustat produse tradiţionale, făcute în casă, şi a primit mici cadouri. Președintele a precizat că locul poate atrage nu 20.000, ci două milioane de turişti. Nicușor Dan a fost, în special, impresionat de redescoperirea valorilor tradiționale românești.

„Da, am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri. Am mâncat slănină, șorici, toate făcute în casă, am băut lapte direct după ce a fost muls de la vacă. Toate lucrurile astea, în mod special laptele de vacă, mi-au adus aminte de copilărie”, a răspuns președintele Nicușor Dan.

Citește și

VIDEO Abilitățile președintelui Nicușor Dan, sub semnul întrebării! Doru Bușcu: „Președintele SUA e obligat să meargă la o verificare mintală”
16:52
Abilitățile președintelui Nicușor Dan, sub semnul întrebării! Doru Bușcu: „Președintele SUA e obligat să meargă la o verificare mintală”
VIDEO Doru Bucșu: Președintele României ar trebui să se supună unei verificări minime, inclusiv mintale
16:50
Doru Bucșu: Președintele României ar trebui să se supună unei verificări minime, inclusiv mintale
ACTUALITATE Schimbare de strategie pentru atragerea investițiilor străine. Nazare: „Avem nevoie de REGULI clare și echilibrate”
16:44
Schimbare de strategie pentru atragerea investițiilor străine. Nazare: „Avem nevoie de REGULI clare și echilibrate”
VIDEO „Găleata de la Camera Deputaților” s-a transformat în celofanul de la Senat. Care este explicația pentru folia din plenul Senatului
16:39
„Găleata de la Camera Deputaților” s-a transformat în celofanul de la Senat. Care este explicația pentru folia din plenul Senatului
ACTUALITATE De ce este recomandat să postești în AVION. Ce alimente trebuie evitate în zbor, în opinia experților
16:34
De ce este recomandat să postești în AVION. Ce alimente trebuie evitate în zbor, în opinia experților
ACTUALITATE Guvernul Bolojan pregătește MAJORAREA impozitului pe locuință. Anunțul făcut de Tanczos Barna
16:21
Guvernul Bolojan pregătește MAJORAREA impozitului pe locuință. Anunțul făcut de Tanczos Barna
Mediafax
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Digi24
EXCLUSIV Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință. Anunțul făcut de vicepremierul Tanczos Barna
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Alertă pe litoralul Mării Negre! Specialiștii avertizează cu privire la infectarea cu bacteria Vibrio
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
ANAF a dat termen 5 zile. Nunțile, botezurile sau alte evenimente, la control. Se transmit toate datele
Evz.ro
Laura Cosoi, surpriză pentru fetița ei. I-a serbat ziua de naștere peste hotare
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
O specie unică în lume a fost descoperită pe insule din Oceanul Pacific
VIDEO Țările europene examinează opțiunile privind SECURITATEA Ucrainei /Analist german: ”S-ar putea ca garanțiile să fie organizate în afara NATO”
16:53
Țările europene examinează opțiunile privind SECURITATEA Ucrainei /Analist german: ”S-ar putea ca garanțiile să fie organizate în afara NATO”
HOROSCOP Zodiile care sunt atrase doar de persoane inteligente. Nativii te urmăresc pas cu pas pentru a te „citi”
16:40
Zodiile care sunt atrase doar de persoane inteligente. Nativii te urmăresc pas cu pas pentru a te „citi”
ACTUALITATE Din septembrie, Germania pregătește o schimbare care îi va afecta și pe români. Se poate face și închisoare
16:18
Din septembrie, Germania pregătește o schimbare care îi va afecta și pe români. Se poate face și închisoare
ACTUALITATE Ce prevede ORDONANȚA care interzice cumulul pensie-salariu la stat / Tanczos Barna: Nu avem prevăzute excepții
16:13
Ce prevede ORDONANȚA care interzice cumulul pensie-salariu la stat / Tanczos Barna: Nu avem prevăzute excepții
POLITICĂ Nicușor Dan, interviu pentru membra fondatoare a Fundației NEOLEGIONARE „Ogoranu”. Concediul președintelui, un maraton de imagine strategic
16:06
Nicușor Dan, interviu pentru membra fondatoare a Fundației NEOLEGIONARE „Ogoranu”. Concediul președintelui, un maraton de imagine strategic