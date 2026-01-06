Prima pagină » Actualitate » Germania critică sugestia lui Medvedev privind posibila răpire a cancelarului Merz, după modelul Maduro, dar exclude măsuri suplimentare de securitate

Germania critică sugestia lui Medvedev privind posibila răpire a cancelarului Merz, după modelul Maduro, dar exclude măsuri suplimentare de securitate

06 ian. 2026, 19:06, Actualitate
Germania critică sugestia lui Medvedev privind posibila răpire a cancelarului Merz, după modelul Maduro, dar exclude măsuri suplimentare de securitate
Cancelarul german Friedrich Merz (s) și fostul președinte rus Dmitri Medvedev

Guvernul german a condamnat comentariile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care sugera o ipotetică capturare a cancelarului Friedrich Merz, după modelul în care SUA l-au extras pe președintele venzuelean, Nicolas Maduro, dar – în același timp – autoritățile de la Berlin au declarat că nu văd niciun motiv pentru a înăspri măsurile de securitate în urma acestor declarații.

„Vă puteți imagina, chiar și în cadrul previziunilor dumneavoastră incredibile, o astfel de operațiune specială împotriva liderului, să zicem, Germaniei?”, a declarat Dmitri Medvedev pentru Agenția de stat rusă TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului.

Medvedev, care în prezent deține funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a spus că, după evenimentele recente din Venezuela, își poate „imagina destul de bine” operațiuni similare desfășurate împotriva liderilor altor țări, inclusiv Merz, potrivit Kyiv Post.

Medvedev a descris posibila răpire a celui pe care l-a numit „neo-nazistul Merz” ca fiind o „răsturnare de situație” și a afirmat că un astfel de scenariu are „un anumit

„Răpirea aceluiași neo-nazist Merz ar putea fi o mare întorsătură de situație în această serie de carnaval. Nimic nu ne mai poate surprinde aici. Există un sâmbure de realism într-un astfel de scenariu. Există motive pentru a-l urmări penal chiar și în Germania. Așadar, nu va fi păcat. Mai ales că burghezii suferă fără motiv”, a mai spus el.

„Condamnăm cu fermitate astfel de amenințări”, a declarat Sebastian Hille, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului, la Berlin.

Hille a spus că guvernul nu consideră comentariile lui Medvedev ca fiind un motiv pentru întărirea securității cancelarului.

„Măsurile de securitate existente s-au dovedit eficiente și oferă protecție adecvată situației specifice și nivelului de amenințare cu care se confruntă cancelarul”, a spus el, adăugând că Merz este „bine și fiabil protejat”.

De asemenea, acesta i-a lăudat pe ofițerii Oficiului Federal de Poliție Criminală din Germania, responsabili cu protecția apropiată, descriindu-i ca fiind „printre cei mai buni din lume”.

Declarațiile lui Medvedev vin în contextul rapoartelor potrivit cărora forțele americane au efectuat atacuri asupra instalațiilor militare din Caracas și l-au reținut pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores.

Autoritățile americane nu îl recunosc pe Maduro ca președinte legitim al Venezuelei și l-au acuzat pe acesta și pe Flores de conspirație în presupuse activități de „narcoterorism”, inclusiv trafic de cocaină și infracțiuni legate de arme.

„Nu se pune problema unei «tranziții pașnice și democratice» a puterii în Venezuela, iar încercarea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a altor femei bătrâne și răutăcioase, precum Chapoklyak, de a prezenta din nou negrul ca alb este complet inutilă. Agresiunea este agresiune”, a adăugat Medvedev.

Autorul mai recomandă:

Trump regretă că SUA a ucis mulți soldați cubanezi în atacul asupra Venezuelei

Ion Cristoiu: Penibil fără limite! UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă

Decăderea lui Maduro de la palat la tribunal. Scene tensionate în sala de judecată la audierea liderului de la Caracas în fața justiției americane

Ce avere are Nicolas Maduro, fostul șofer de autobuz devenit șef de stat. S-a aflat cât de bogat era președintele Venezuelei

Ce a cauzat prăbușirea lui Maduro: „Cartelul Sorilor”, gruparea de trafic de droguri, controlată de guvernul Venezuelei și armată

Recomandarea video

Citește și

Nicușor Dan negociază „la pachet” numirile în fruntea serviciilor de informații cu marile parchete. Ministrul Justiției declanșează în curând procedura de numire. Prioritățile lui Dan: SRI și DNA. Ce temeri are președintele și cu cine negociază
17:22
Nicușor Dan negociază „la pachet” numirile în fruntea serviciilor de informații cu marile parchete. Ministrul Justiției declanșează în curând procedura de numire. Prioritățile lui Dan: SRI și DNA. Ce temeri are președintele și cu cine negociază
CONTROVERSĂ Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”
15:34
Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”
EVENIMENT O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
15:08
O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
JUSTIȚIE Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
15:08
Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
O maimuță misterioasă de acum 7 milioane de ani ar putea fi cel mai vechi hominid biped
VIDEO Trump îi ia peste picior pe Macron și dezvăluie discuțiile din negocierile pe tarifele la medicamente: „Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor”
19:48
Trump îi ia peste picior pe Macron și dezvăluie discuțiile din negocierile pe tarifele la medicamente: „Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor”
ULTIMA ORĂ Recorder se ceartă cu Curtea de Apel București: judecătorii spun că jurnaliștii că n-au cerut punct de vedere pe acuzațiile punctuale făcute, Recorder susține că a cerut interviu pe problemele din Justiție
19:07
Recorder se ceartă cu Curtea de Apel București: judecătorii spun că jurnaliștii că n-au cerut punct de vedere pe acuzațiile punctuale făcute, Recorder susține că a cerut interviu pe problemele din Justiție
SPORT Louis Munteanu, mesaj pentru patronul de la CFR Cluj după ce a semnat cu DC United
19:02
Louis Munteanu, mesaj pentru patronul de la CFR Cluj după ce a semnat cu DC United
DEZVĂLUIRI Trump regretă că SUA a ucis mulți soldați cubanezi în atacul asupra Venezuelei
17:39
Trump regretă că SUA a ucis mulți soldați cubanezi în atacul asupra Venezuelei
FLASH NEWS Cum face Nicușor Dan un referendum neprevăzut în Constituție? Trimite magistraților buletine de vot prin curier
16:54
Cum face Nicușor Dan un referendum neprevăzut în Constituție? Trimite magistraților buletine de vot prin curier
FLASH NEWS Cum au furat „Panterele Roz” bijuterii în valoare de 580.000 de euro. Gruparea infracțională este una dintre cele mai periculoase din Balcani
16:42
Cum au furat „Panterele Roz” bijuterii în valoare de 580.000 de euro. Gruparea infracțională este una dintre cele mai periculoase din Balcani

Cele mai noi

Trimite acest link pe