Categoria de pensionari din România care rămâne fără pensii începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia e finală

Mai multe drepturi sociale prevăzute de legislația specială sunt amânate, ca urmare a deciziilor bugetare recente. Indemnizațiile și facilitățile pentru anumite categorii de beneficiari vor fi acordate începând cu 1 ianuarie 2027. În urma deciziilor economice adoptate prin așa-numita „ordonanță trenuleț” din decembrie 2025, numeroase facilități și drepturi sociale au fost eliminate, restrânse sau amânate, reamintește Newsweek.

Printre acestea se regăsesc și drepturile acordate urmașilor refugiaților etnici, reglementate prin legislația specială.

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2025 – Legea nr. 141/2025, indemnizațiile și facilitățile destinate urmașilor refugiaților etnici sunt amânate până la începutul anului 2027, inclusiv drepturile conexe precum asistența medicală, transportul urban și alte facilități sociale. „Drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și g) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru copiii prevăzuți la art. 3^1 alin. (1) din aceeași ordonanță se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2027”, se arată în Legea 141/2025.

Legea face trimitere la Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, care stabilește categoriile de persoane persecutate din motive etnice ce pot beneficia de măsuri reparatorii:

„Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe persoana, cetățean român), care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:

c) a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;

g) a fost evacuată din locuința pe care o deținea.”

Totodată, deși legislația prevede distinct acordarea unei indemnizații lunare în cuantum de 175 lei pentru copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în condițiile expres enumerate de lege, și aceste drepturi sunt supuse aceleiași amânări stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2025.

„Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în trenul morții, în timpul masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, în timpul deportării în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării din locuința pe care o deținea, în timp ce a făcut parte din detașamentele de muncă forțat”, se arată în Ordonanța Guvernului nr. 105/1999.

Astfel, indemnizația lunară de 175 lei, precum și celelalte drepturi prevăzute pentru această categorie de urmași, se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2027.

