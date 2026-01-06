Președintele Nicușor Dan este interesat de o negociere mai amplă cu partidele de guvernământ pe numirile în fruntea serviciilor de informații și șefiile marilor parchete – Parchetul General și DNA.

Potrivit unor surse, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar putea declanșa procedura de numire la DNA și PG chiar în această săptămână, având în vedere că „vor fi 40 de zile pentru depunerea candidaturilor”, spun surse din Palatul Cotroceni.

Contactat de Gândul, ministrul Justiției, nu a confirmat și nici nu a infirmat informația: „Analizăm calendarul procedurii și vom stabili săptămâna aceasta”.

Potrivit altor surse, procedura de numire pentru șefii marilor parchete ar fi deja puțin întârziată. Discuțiile au fost pentru declanșarea procedurii în perioada 28-29 decembrie a anului trecut.

Ce negociază Nicușor Dan cu PSD

Negocierile președintelui Nicușor Dan se vor purta cu toate formațiunile din coaliție, dar decizional va fi PSD, au spus sursele de la Cotroceni.

„Negocierea cu PSD va fi pentru 6-7 funcții. Prioritățile vor fi șefii SRI și DNA. Trebuie să dam ceva PSD-ului ca să îi ținem în Coaliție”, au spus sursele.

Nicusor Dan ar avea 4-5 nume pe lista pentru șefiile serviciilor de informații “dar niciunul nu i-a plăcut foarte mult”, spun sursele. Președintele României nu exclude chiar și un om politic pentru șefia unui serviciu de informații.

Raportul pe anularea alegerilor, „poate în februarie 2026”

În ceea ce privește raportul pentru anularea alegerilor, sursele din Cotroceni spun că șeful statului abia s-a apucat să lucreze la document: „Poate in februarie va fi gata”

Președintele Nicușor Dan crede că PSD a crescut cu 4-5 procente în ultimele luni și speră ca Sorin Grindeanu să rămână la șefia PSD, pentru că „orice dezechilibru ar duce către AUR”

Interesul lui Nicușor Dan este ca „PSD să rămână în Coaliție” iar „interesul este foarte mare”, spun aceleași surse.

