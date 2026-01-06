Prima pagină » Actualitate » Câți lei plătește impozit un bucureștean pentru o garsonieră acum, în 2026? Suma este exorbitantă

Câți lei plătește impozit un bucureștean pentru o garsonieră acum, în 2026? Suma este exorbitantă

06 ian. 2026, 15:57, Actualitate
Câți lei plătește impozit un bucureștean pentru o garsonieră acum, în 2026? Suma este exorbitantă

Impozitete pentru locuințe și proprietăți au explodat de l ianuarie 2026. De exemplu, în Sectorul 6, din București impozitul pentru o garsonieră cu suprafața de 36,31 m² s-a dublat în anul 2026 (346 lei) față de anul 2025 (169 lei). Pentru un pensionar cu pensia minimă de 1.281 lei, acest impozit reprezintă 27% din venitul lunar, postează Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România.

Cu ce va mai trăi acest pensionar în luna ianuarie, după achitarea impozitului, esste îmtrebarea legitimă a ANPC.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”
15:34
Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”
EVENIMENT O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
15:08
O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
JUSTIȚIE Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
15:08
Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
RELIGIE Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări
14:52
Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări
ECONOMIE Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
14:50
Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
O planetă „rătăcitoare” care plutește prin galaxie a fost măsurată de astronomi
FLASH NEWS Referendumul din justiție este în pregătiri la Cotroceni. Nicușor Dan ar putea merge și la o ședință CSM – SURSE
16:54
Referendumul din justiție este în pregătiri la Cotroceni. Nicușor Dan ar putea merge și la o ședință CSM – SURSE
FLASH NEWS Cum au furat „Panterele Roz” bijuterii în valoare de 580.000 de euro. Gruparea infracțională este una dintre cele mai periculoase din Balcani
16:42
Cum au furat „Panterele Roz” bijuterii în valoare de 580.000 de euro. Gruparea infracțională este una dintre cele mai periculoase din Balcani
INEDIT Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare
16:06
Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare
VIDEO Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția
15:47
Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția
CONTROVERSĂ Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului
15:38
Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului

Cele mai noi

Trimite acest link pe