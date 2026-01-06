Câți lei plătește impozit un bucureștean pentru o garsonieră acum, în 2026? Suma este exorbitantă

Impozitete pentru locuințe și proprietăți au explodat de l ianuarie 2026. De exemplu, în Sectorul 6, din București impozitul pentru o garsonieră cu suprafața de 36,31 m² s-a dublat în anul 2026 (346 lei) față de anul 2025 (169 lei). Pentru un pensionar cu pensia minimă de 1.281 lei, acest impozit reprezintă 27% din venitul lunar, postează Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România.