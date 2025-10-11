Președintele Donald Trump are o stare de sănătate excelentă, arată analizele efectuate la un spital militar

Donald Trump rămâne într-o „stare de sănătate excelentă”, a declarat medicul său personal, după ce președintele SUA a fost supus unei „evaluări complete” la Centrul Medical Militar Național „Walter Reed”, vineri, ca parte a „planului său continuu de menținere a sănătății”.

Raportul privind analizele președintelui Trump a fost publicat vineri seară într-o scrisoare de către doctorul Sean Barbarella, medicul Casei Albe.

Vizita a inclus imagistică avansată, teste de laborator și evaluări preventive ale sănătății efectuate de o echipă de specialiști, conform scrisorii, notează ABC News.

Examenul medical a evidențiat faptul că președintele „are o vârstă cardiacă mai mică cu 14 ani decât vârsta cronologică”.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a transmis că Donald Trump este programat pentru un control anual de rutină.

„Preşedintele Trump va sta de vorbă cu soldații americani răniți în teatrele de operațiuni iar cu această ocazie, va face și controlul medical anual”, transmite Leavitt.

La controlul trecut, efectuat în aprilie, testele au arătat că Donald Trump are un ritm cardiac normal şi nu se confruntă cu probleme majore de sănătate, deși stilul de viață este unul nesănătos: nopți nedormite, mâncare fast food la discreție și sedentarism pronunțat.