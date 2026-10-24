Cât o să coste un kilogram de carne de porc de Crăciun. Avertismentul proprietarilor de carmangerii

Cu două luni înainte de Crăciun, calculele românilor ar putea fi date peste cap, în privința asigurării mesei de sărbători.

Proprietarii de carmangerii avertizează că prețurile produselor din porc ar putea să crească cu 20%, transmite observatornews.ro.

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Este vorba de carnea produsă în România. De vină ar fi costurile tot mai mari ale carburanților și energiei, reflectate în prețul final.

În ultimele luni, prețurile la carnea de porc au rămas constante.

Un proprietar de carmangerie spune că, în vară, aveam prețuri asemănătoare. Se simte însă o scădere de vânzări de 10-15% față de anul anterior.

„Chiar era uşor mai ieftină în septembrie 2026, faţă de septembrie 2025. În schimb, mezelurile au crescut cu 3,5% şi sunt anunţuri de la procesatori că vor mai creşte cu 3-4 procente”, a declarat Feliciu Paraschiv, reprezentant Asociaţia Comercianţilor mici şi mijlocii.

Carnea din import este cea mai ieftină, cum ar fi cotletul de porc fără os, din Spania, care costă 18 lei kilogramul, iar spata de porc cu 20 de lei. Ceafa de porc, fără os, tot din Spania, costă 30 de lei.

În carmangerii, carnea românească este mai scumpă cu aproape 10 lei kilogramul decât cea de import.

„Până ajunge marfa la noi, costurile sunt tot mai mari. Combustibilul, energia. La finalul lanţului de distribuţie, ne afectează foarte tare. Trendul de creştere e către sărbătorile de iarnă. Cu 20-30%, înspre perioada sărbătorilor de iarnă”, a mai spus proprietarul de carmangerie.

Adică, de la 38 de lei kilogramul, ceafa de porc ar putea trece de 45 de lei kilogramul, de Crăciun.

Nu fermierii au însă de câștigat. Aceștia se plâng că prețul pe care îl primesc nu le acoperă nici măcar costurile de producție.

„În ultima lună, preţul a scăzut abrupt. Astăzi discutăm de un preţ de sub 6 lei, la poarta fermei. Costul de producţie astăzi se apropie de 7,5 lei”, a declarat Adrian Balaban, asociația producătorilor de carne de porc.

Potrivit Eurostat, în acest an, producția de carne de porc din abatoarele din România a crescut cu aproape 7%.

Pe de altă parte, 70% din necesar vine tot din import.