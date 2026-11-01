Prețuri de groază la Castelul Bran, în acest weekend de Halloween. 300 de lei accesul pentru o singură persoană. Cum justifică administratorii suma

De groază nu a fost doar atmosfera de Halloween din acest weekend, ci și tariful de intrare la anumite obiective turistice. De exemplu, în județul Brașov, prețurile de la Castelul Bran au speriat mai tare decât dovlecii ce s-au vrut a fi înfricoșători.

300 de lei accesul pentru o singură persoană, conform unei postări pe pagina de Instagram a lui Lucian Popa, fost concurent la Survivor România 2026.

Cum justifică administratorii prețul de 300 de lei

Lucian Popa a mers la Castelul Bran în weekend și a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj prin care și-a arătat indignarea față de prețurile practicate. Pentru el și soția sa, o simplă vizită în castel a costat nu mai puțin de 600 de lei. Iar dacă mai ai și un copil, atunci prețul total este chiar un risc la adresa securității financiare a familiei.

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Postarea lui a stârnit rapid reacții în mediul online, primind sute de comentarii și like-uri în doar câteva ore. „Ce jaf…e incredibil!”, a comentat cineva, o altă persoană precizând că „trebuie să fii idiot să plătești acest preț aberant ca și creștin pentru o sărbătoare păgână”. Concluzia unanimă a tras-o un localnic: „Exagerat de scump azi, de Halloween, pentru noi, românii. De acei bani îți iei ceva sau faci altceva util”.

Reprezentanții administrației Castelului Bran au recunoscut că tariful de 300 de lei pentru o persoană a fost majorat special cu ocazia acestui weekend. De altfel, la intrare, o doamnă care verifica biletele a încercat să justifice prețul prin investiția făcută în decorarea specială a castelului de Halloween, iar această cheltuială se regăsește în costul biletului de intrare.

Rămâne de văzut dacă noul tarif majorat de sărbători va deveni o tradiție la Castelul Bran. Având în vedere reacțiile virulente ale turiștilor, poate că organizatorii își vor reconsidera strategia.

Cine este Lucian Popa, fost concurent la Survivor România 2026

Lucian Popa (43 de ani) a făcut parte din echipa Războinicilor la Survivor România 2026. Căsătorit și tatăl unui băiețel, bărbatul din Craiova a făcut sport toată viața, de la tenis la prezența la maratoane de anduranță. Familia l-a sprijinit întotdeauna, inclusiv când, inspirat de conceptul triatlonului Iron Man (presupune parcurgerea a sute de kilometri într-o singură zi, prin înot, ciclism și alergare), a decis să se pregătească singur, fără antrenor sau ajutor financiar.

În septembrie 2024, Lucian a finalizat primul său triatlon complet (cu timpul de 12 ore și 31 de minute), la o competiție desfășurată în Italia.