Prima pagină » Știri externe » Banca unui magnat apropiat de Aleksandar Vucic, băgată în faliment imediat după alegeri. Acuzații de transferuri suspecte

Banca unui magnat apropiat de Aleksandar Vucic, băgată în faliment imediat după alegeri. Acuzații de transferuri suspecte

Banca unui magnat apropiat de Aleksandar Vucic, băgată în faliment imediat după alegeri. Acuzații de transferuri suspecte
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La doar câteva zile după alegerile care au provocat o schimbare majoră pe scena politică de la Belgrad, Banca Națională a Serbiei a luat o decizie fără precedent, retrăgând licența de funcționare a Alta Banka, conform inPolitics. Instituția financiară preferată de numeroși străini stabiliți în țară, inclusiv cetățeni ruși și companii cu capital rusesc, îi aparține omului de afaceri Davor Macura, un personaj vizat de presă pentru legăturile sale constante cu apropiații lui Aleksandar Vučić.

Transferuri suspecte de bani către Moscova și Skopje

Pe 27 octombrie, avocatul Ivan Ninić a solicitat Băncii Naționale să verifice de urgență activitatea unei bănci anonimizate inițial, susținând că sume considerabile ar fi fost scoase din țară, cu destinații precum Moscova și Skopje. O zi mai târziu,Banca Națională a Serbiei a replicat oficial că transferurile analizate s-au realizat prin canale normale de plată și a avertizat că zvonurile neverificate riscă să declanșeze panica în sistemul bancar.

Lucrurile au escaladat pe 30 octombrie, când jurnaliștii de la N1 au indicat în mod explicit Alta Banka drept sursa acestor mișcări financiare. Unul dintre candidații listei studențești a preluat subiectul, chestionând public destinația acestor fonduri. Deși nu există deocamdată un verdict oficial privind o posibila scoatere ilegală a banilor, cronologia evenimentelor a alimentat suspiciuni grave.

Plângeri penale depuse din interiorul Băncii Naționale

Scandalul a luat o turnură judiciară bruscă pe 31 octombrie. Patru viceguvernatori ai Băncii Naționale au cerut procurorilor să intervină și să analizeze situația, vizând posibila răspundere a unor persoane din conducerea băncii intrate în faliment. Oficialii au susținut că au aflat despre situația financiară reală a Alta Banka abia în timpul unei reuniuni de urgență, cifrele prezentate contrazicând rapoartele oficiale anterioare.

Ulterior, banca centrală a depus formal o plângere penală împotriva Alta Banka și a persoanelor responsabile de management. Falimentul s-a transformat rapid într-o dispută tensionată referitoare la momentul în care autoritățile de supraveghere au realizat, de fapt, gravitatea colapsului.

Legăturile magnatului Davor Macura cu cercul lui Aleksandar Vučić

Alta Banka este piesa centrală din portofoliul lui Davor Macura, un antreprenor sârb care și-a extins masiv afacerile în sectoarele bancar, imobiliar și hotelier. Numele său a fost legat frecvent de presa din Belgrad de figuri extrem de influente din anturajul fostei administrații.

O investigație realizată de rețeaua BIRN a documentat tranzacții imobiliare între compania sa, Danica, și Nikola Petrović,nașul lui Aleksandar Vučić. Chiar dacă relația comercială nu probează o ingerință politică directă în gestionarea băncii, ea explică de ce prăbușirea Alta Banka are un impact atât de puternic în contextul politic actual.

Conturile clienților au fost blocate complet

Decizia Băncii Naționale a fost urmată de declanșarea imediată a procedurii de faliment. Conducerea instituției a fost preluată de Agenția de Asigurare a Depozitelor, iar accesul clienților la propriile fonduri a fost complet restricționat.Cardurile nu mai funcționează, plățile au fost suspendate, iar sucursalele băncii au fost închise temporar.

Pentru persoanele și companiile cu bani la Alta Banka, blocajul actual este total. Clienții nu au acces la numerar și nu pot folosi aplicațiile bancare.

Singura garanție vine din partea statului: schema sârbă de garantare a depozitelor acoperă un plafon maxim de 50.000 de euro pentru fiecare deponent, indiferent de numărul de conturi deținute sau de moneda în care sunt păstrate fondurile,limita aplicându-se soldului total cumulat.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Decorul de Halloween care a încins spiritele într-un cartier din SUA. Pompierii au intervenit de urgență
22:21
Decorul de Halloween care a încins spiritele într-un cartier din SUA. Pompierii au intervenit de urgență
MILITAR Schimbare majoră de strategie la Phenian. Kim Jong Un vrea „superioritate absolută” prin drone stealth și inteligență artificială pe câmpul de luptă. Coreea de Nord vrea să aplice lecțiile învățate în Ucraina
22:09
Schimbare majoră de strategie la Phenian. Kim Jong Un vrea „superioritate absolută” prin drone stealth și inteligență artificială pe câmpul de luptă. Coreea de Nord vrea să aplice lecțiile învățate în Ucraina
ULTIMA ORĂ Donald Tusk nu dă înapoi în fața președintelui Karol Nawrocki și îl acuză că îi atacă pe judecători și distruge statul de drept
21:44
Donald Tusk nu dă înapoi în fața președintelui Karol Nawrocki și îl acuză că îi atacă pe judecători și distruge statul de drept
NEWS ALERT Fostul premier polonez Mateusz Morawiecki avertizează asupra riscului unui război civil, după declanșarea crizei de la Curtea Constituțională
21:07
Fostul premier polonez Mateusz Morawiecki avertizează asupra riscului unui război civil, după declanșarea crizei de la Curtea Constituțională
FLASH NEWS Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, cu haina ruptă după îmbrâncelile de la Tribunalul Constituțional
20:41
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, cu haina ruptă după îmbrâncelile de la Tribunalul Constituțional
NEWS ALERT Georgia se confruntă cu o criză politică. Guvernul cere interzicerea a cinci formațiuni de opoziție
20:26
Georgia se confruntă cu o criză politică. Guvernul cere interzicerea a cinci formațiuni de opoziție
Mediafax
Costel Alexe, după alerta aeriană din Iași: PSD a lăsat un județ de graniță fără prefect, cel care conduce CJSU
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Cancan.ro
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
Prosport.ro
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Adevarul
Cipurile și algoritmii, noile „portavioane” care decid hegemonia globală. Avertismentul unui expert în tehnologii distructive
Mediafax
Un miliardar ucrainean închide o IMPORTANTĂ FABRICĂ în România. MOTIVUL
Click
Un fost concurent de la „Survivor”, uimit de prețurile de la Castelul Bran, de Halloween! Cât a plătit pentru o vizită alături de familie
Digi24
Ce prețuri ne așteaptă la curent și gaze: trei scenarii prezentate de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, privind evoluția pieței
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Ce se întâmplă doctore
De ce crește burta la menopauză, chiar dacă nu te îngrași? Schimbarea care poate afecta glicemia și inima
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Descopera.ro
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Mănânci târziu seara? Un studiu pe aproape 200.000 de persoane arată ce risc poate exista pentru ficat
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
INEDIT Românii trăiesc cu frica politicienilor și de Halloween. Costumele care îi imită pe Diana Șoșoacă sau Vadim Tudor au ajuns celebre pe internet
22:44
Românii trăiesc cu frica politicienilor și de Halloween. Costumele care îi imită pe Diana Șoșoacă sau Vadim Tudor au ajuns celebre pe internet
FLASH NEWS Florin Manole, ministrul Muncii, spune ce se va întâmpla cu indexarea pensiilor. Câți bani vor primi în plus pensionarii, în decembrie, înainte de Crăciun: „Nu vreau să vând iluzii”
21:49
Florin Manole, ministrul Muncii, spune ce se va întâmpla cu indexarea pensiilor. Câți bani vor primi în plus pensionarii, în decembrie, înainte de Crăciun: „Nu vreau să vând iluzii”
FLASH NEWS Surse InPolitics: Se pregătește o mutare-surpriză pentru Laura Codruța Kövesi după plecarea de la EPPO? Ce rol ar putea primi la Chișinău
21:10
Surse InPolitics: Se pregătește o mutare-surpriză pentru Laura Codruța Kövesi după plecarea de la EPPO? Ce rol ar putea primi la Chișinău
FLASH NEWS Sute de români, în pădurile din Polonia la cules de ciuperci. Ce au reclamat localnicii și ce au constatat polițiștii, după ce 250 de persoane au fost verificate
21:09
Sute de români, în pădurile din Polonia la cules de ciuperci. Ce au reclamat localnicii și ce au constatat polițiștii, după ce 250 de persoane au fost verificate
FLASH NEWS Criza din Polonia ajunge la Bruxelles. Fostul premier Beata Szydło cere o ședință extraordinară a comisiei Parlamentului European pentru protejarea democrației
20:20
Criza din Polonia ajunge la Bruxelles. Fostul premier Beata Szydło cere o ședință extraordinară a comisiei Parlamentului European pentru protejarea democrației
ULTIMA ORĂ Incident în București. O persoană a fost lovită de tren, în Gara de Nord. Ce transmite CFR Călători
20:17
Incident în București. O persoană a fost lovită de tren, în Gara de Nord. Ce transmite CFR Călători

Cele mai noi

Trimite acest link pe