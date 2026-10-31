Banca unui magnat apropiat de Aleksandar Vucic, băgată în faliment imediat după alegeri. Acuzații de transferuri suspecte

La doar câteva zile după alegerile care au provocat o schimbare majoră pe scena politică de la Belgrad, Banca Națională a Serbiei a luat o decizie fără precedent, retrăgând licența de funcționare a Alta Banka, conform inPolitics. Instituția financiară preferată de numeroși străini stabiliți în țară, inclusiv cetățeni ruși și companii cu capital rusesc, îi aparține omului de afaceri Davor Macura, un personaj vizat de presă pentru legăturile sale constante cu apropiații lui Aleksandar Vučić.

Transferuri suspecte de bani către Moscova și Skopje

Pe 27 octombrie, avocatul Ivan Ninić a solicitat Băncii Naționale să verifice de urgență activitatea unei bănci anonimizate inițial, susținând că sume considerabile ar fi fost scoase din țară, cu destinații precum Moscova și Skopje. O zi mai târziu,Banca Națională a Serbiei a replicat oficial că transferurile analizate s-au realizat prin canale normale de plată și a avertizat că zvonurile neverificate riscă să declanșeze panica în sistemul bancar.

Lucrurile au escaladat pe 30 octombrie, când jurnaliștii de la N1 au indicat în mod explicit Alta Banka drept sursa acestor mișcări financiare. Unul dintre candidații listei studențești a preluat subiectul, chestionând public destinația acestor fonduri. Deși nu există deocamdată un verdict oficial privind o posibila scoatere ilegală a banilor, cronologia evenimentelor a alimentat suspiciuni grave.

Plângeri penale depuse din interiorul Băncii Naționale

Scandalul a luat o turnură judiciară bruscă pe 31 octombrie. Patru viceguvernatori ai Băncii Naționale au cerut procurorilor să intervină și să analizeze situația, vizând posibila răspundere a unor persoane din conducerea băncii intrate în faliment. Oficialii au susținut că au aflat despre situația financiară reală a Alta Banka abia în timpul unei reuniuni de urgență, cifrele prezentate contrazicând rapoartele oficiale anterioare.

Ulterior, banca centrală a depus formal o plângere penală împotriva Alta Banka și a persoanelor responsabile de management. Falimentul s-a transformat rapid într-o dispută tensionată referitoare la momentul în care autoritățile de supraveghere au realizat, de fapt, gravitatea colapsului.

Legăturile magnatului Davor Macura cu cercul lui Aleksandar Vučić

Alta Banka este piesa centrală din portofoliul lui Davor Macura, un antreprenor sârb care și-a extins masiv afacerile în sectoarele bancar, imobiliar și hotelier. Numele său a fost legat frecvent de presa din Belgrad de figuri extrem de influente din anturajul fostei administrații.

O investigație realizată de rețeaua BIRN a documentat tranzacții imobiliare între compania sa, Danica, și Nikola Petrović,nașul lui Aleksandar Vučić. Chiar dacă relația comercială nu probează o ingerință politică directă în gestionarea băncii, ea explică de ce prăbușirea Alta Banka are un impact atât de puternic în contextul politic actual.

Conturile clienților au fost blocate complet

Decizia Băncii Naționale a fost urmată de declanșarea imediată a procedurii de faliment. Conducerea instituției a fost preluată de Agenția de Asigurare a Depozitelor, iar accesul clienților la propriile fonduri a fost complet restricționat.Cardurile nu mai funcționează, plățile au fost suspendate, iar sucursalele băncii au fost închise temporar.

Pentru persoanele și companiile cu bani la Alta Banka, blocajul actual este total. Clienții nu au acces la numerar și nu pot folosi aplicațiile bancare.

Singura garanție vine din partea statului: schema sârbă de garantare a depozitelor acoperă un plafon maxim de 50.000 de euro pentru fiecare deponent, indiferent de numărul de conturi deținute sau de moneda în care sunt păstrate fondurile,limita aplicându-se soldului total cumulat.