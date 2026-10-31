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George Simion a stat de vorbă cu mai mulți români care și-au construit viața de la zero în Sicilia: „Vor acasă”

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Pe platformele de social media, George Simion a încărcat un videoclip în care apare în timp ce discută cu mai mulți români stabiliți peste hotare. Președintele partidului AUR spune că „românii vor acasă” și prezintă mai multe cazuri ale unor conaționali care au ales să lase România în spate și să lucreze în străinătate.

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Împinși de situația socio-economică, mai mulți români au decis să plece peste hotare, pentru a-și face un viitor. George Simion a vizitat mai mulți conaționali stabiliți în Sicilia, loc în care au luat-o de la zero.

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George Simion a stat de vorbă cu mai mulți români care și-au construit viața de la zero în Sicilia „Vor acasă”

George Simion a stat de vorbă cu mai mulți români care și-au construit viața de la zero în Sicilia. Sursă foto: captură video.

„Românii vor acasă. Încep să public tot ce am vorbit cu ei, în toate locurile unde i-am găsit. Varianta completă este pe YouTube”, a notat George Simion pe Facebook.

Români stabiliți peste hotare pentru un trai mai bun

Mai mulți români stabiliți în Sicilia de ani buni au povestit că nu au fost vizitați până acum de reprezentanți interesați de situația lor. Unii locuiesc acolo de peste 20 de ani, iar alții au plecat din țară încă din adolescență. Unii dintre ei au ales să își deschidă diverse afaceri în Sicilia, de la restaurante, până la magazine cu produse românești.

„Nu prea ne-a vizitat nimeni până acum, în 16 ani de când sunt eu pe aici…”, spune un român în timp ce lucrează într-o seră cu roșii.

„Nu-mi vine să cred. Sunt un pic emoționat, așa, că uite să vină cineva să se intereseze de soartă, de viața noastră. Am 40 de ani, 20 de ani sunt aici”, spune alt român.

Un alt român povestește că se află în Sicilia încă din anul 2007, iar altul relatează că s-a stabilit peste hotare când avea doar 16 ani.

„Eu am mai mulți ani trăiți aici ca în România”, spune altcineva.

Un alt conațional povestește că a încercat să își deschidă o afacere la Brașov, însă susține că nu ar fi reușit.

„Nu se poate. În România nu se poate. Taxe peste taxe, impozite peste impozite. Ne-au luat tot de la gură”, spune un alt bărbat.

Sursă foto & video: Facebook George Simion

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