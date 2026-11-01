VIDEO | Povestea primei ferme de măgărițe din România înființată de un deputat PSD. Cu cât se vinde un litru din laptele considerat elixir pentru bolile de plămâni

Sunt blânde, domoale și laptele lor au proprietate unică în lumea animalelor. Se apropie izbitor de laptele matern și are calități spectaculoase. Acesta a fost detaliul care l-a convins pe deputatul Cristian Cîmpan să deschidă prima fermă de măgărițe din România, în satul Mierlău, care aparține comunei Hidișelu de Sus din județul Bihor. Parlamentarul a împărtășit, în exclusivitate pentru Gândul, întreaga poveste din spatele succesului.

Cristian Cîmpan își amintește că ideea i-a trezit interes încă din anul 2015, după ce a văzut un reportaj în care un cioban spunea că vinde laptele măgăriţei care-i însoţea turma de oi. Aşa a început povestea primei ferme de măgăriţe din România.

„Atunci am căutat pe internet mai multe detalii despre laptele de măgăriță. Am văzut că o măgăriță de lapte, doar cât timp are puiul cu ea. Aproximativ șase luni pe an, după care gestația o duce până la 12 luni. Însă nu am găsit nicio informație în România. Am găsit în limba italiană, am găsit în limba engleză, în America, studii în Anglia. Am zis că este loc pe piață și am zis să deschid prima fermă de măgărițe în România”, povesteşte Cîmpan într-un clip de prezentare a activităţii sale de parlamentar.

Deputatul povesteşte pe pagina oficială a fermei despre faptul că a urmat un curs de leadership al afacerilor, în Anglia.

Deputatul spune că şi-a cumpărat prima măgăriţă cu 200 de euro, bani pe care i-a împrumutat de la un prieten.

„Prima măgăriță era Roxi și cu puiul Rozica. Şi acum avem și la început. Oamenii erau reticenți, dar unii dintre ei, când auzeau 100 lei litrul întrebau ce poate să facă. Însă după aceea au început să apară clienții. Au văzut și rezultatele. Laptele de măgăriță este 98% asemănător cu laptele matern.

Ajută foarte mult la tusea măgărească, cum se spune prin popor, probleme respiratorii, laringită și, bineînțeles, sistemul imunitar. După ce au apărut primele rezultate ale clienților, au început să ne recomande.

După aceea am cumpărat încă o măgăriță. Când am avut patru măgărițe, deja au început oamenii să vină să viziteze ferma.”

Laptele de măgăriță este foarte solicitat și în saloanele de cosmetică. Deputatul PSD a explicat pentru Gândul că, la început, a primit o cerere de 100 de litri de lapte pe săptămână din partea unui salon de frumuseţe. Din păcate, nu a putut să dea curs cererii, pentru că, la vremea aceea, nu avea suficiente măgărițe care să „onoreze” comanda.

Totuși, cea mai mare cerere pentru laptele de măgăriță este înregistrată în sezonul rece. Acesta poate fi cumpărat direct de pe site, iar costul a 10 l de lapte premium este la 2.000 lei.

În străinătate, un astfel de tratament cu lapte de măgăriţă depăşeşte 10.000-20.000 de euro, ne mai spune parlamentarul. Litrul de lapte variază între 100 şi 200 de lei.

Cîmpean mai spune că profitul poate ajunge şi la 40-50%, dacă ai piaţă de desfacere, însă austeritatea a subţiat simţitor câştigurile.

Împreună cu alţi crescători vrea să iniţieze un proiect de lege prin care să transforme măgăriţele din animale de povară în animale producătoare de lapte ca să poată să acceseze fonduri europene, pentru că, în acest moment, cadrul legislativ nu permite.