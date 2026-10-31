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Românii trăiesc cu frica politicienilor și de Halloween. Costumele care îi imită pe Diana Șoșoacă sau Vadim Tudor au ajuns celebre pe internet

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Românii nu au uitat de politică nici de Halloween, așa că și-au pus pe ei costumele despre care cred că sperie cel mai tare și s-au postat pe social media. Diana Șoșoacă și Vadim Tudor au fost printre personajele preferate care au adunat și cele mai multe reacții, dar și care au avut cele mai multe distribuiri ca să ajungă în toată țara.

Pe contul nailigion, care postează de obicei modele de unghii, au apărut și două clipuri în care o creatoare de conținut o imită pe Diana Șoșoacă. Cu tricolorul în piept, o icoană și un ecuson cu numele și poza europarlamentarului, creatoarea de conținut a replicat două momente care au făcut-o pe Diana Șoșoacă celebră și în trecut. Este vorba despre discuția telefonică în care Diana Șoșoacă a folosit replica ajunsă celebră pe internet, „Nu la revedere că sunt senator”, dar și despre momentul în care aceasta a mers cu o botniță la gură în Parlamentul European.

Vocea de pe fundal este chiar cea a Dianei Șoșoacă, preluată din clipurile originale. Postările au strâns rapid peste 400.000, respectiv peste 300.000 de vizualizări.

Vadim Tudor a fost și el inspirație pentru costumele de Halloween

Un alt internaut l-a ales pe Vadim Tudor ca inspirație pentru costumul de Halloween. Momentul pus în scenă, și el unul care a devenit celebru pe internet, este căutarea lui Marian și a telefonului pierdut. Costumul a fost replicat perfect: cu un fular roșu și geacă neagră, cu mănuși, un ziar într-o mână și telefonul dus la ureche cu cealaltă mână, exact ca Vadim Tudor din clipul original. Și de data asta, vocea personajului a fost cea originală, preluată din înregistrări mai vechi.

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