Exodul românilor din străinătate este o dramă recentă care a dus la involuția României, a afirmat Mitică Dragomir în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Omul de fotbal acuză diferitele formule de putere care s-au succedat în fruntea țării că nu au făcut nimic pentru ca românii plecați la muncă în străinătate să revină în țară. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

În viziunea cunoscutului fost deputat PRM, misiunea principală a actualei puteri este să aducă românii înapoi. Ar fi o șansă de relansare a țării, odată cu revenirea forței de muncă înalt calificate, a explicat Mitică Dragomir în studioul Gândul.

„ Echipa asta trebuie să aducă cel puțin 10% înapoi ”

Însă acest demers nu are loc, întrucât majoritatea românilor din diaspora îl susțin pe Călin Georgescu.

Mitică Dragomir: Asta trebuie să facă echipa asta, să aducă cel puțin 10% înapoi.

Ionuț Cristache: Păi nu vedeți că diaspora e cu Georgescu, ăștia nu sunt cu Georgescu. Pe cale de consecință, diaspora să stea în diaspora. Nu s-a gândit nimeni să-i aducă acasă, nu vedeți? De la Băsescu încoace, și Băsescu și Iohannis.

Mitică Dragomir: Asta e marea greșeală, domnule Cristache. Asta este marea greșeală a celor care s-au succedat la conducerea acestei țări. În momentul când au ușuit forța de muncă din țara asta…

„ T otul a fost calculat de la Uniunea Europeană ”

Ionuț Cristache: Au gonit doctori, au gonit ingineri, au gonit ce Dumnezeu…

Mitică Dragomir: Asistentele medicale, nu mai găsești asistente pentru azile. Că sunt toate afară, pentru că nu le plătim, nu le-am plătit. Convingerea mea este că totul a fost calculat de la Uniunea Europeană, ca să fie foarte clar.

Ionuț Cristache: Ca să-și umple niște goluri sociale, probabil.

Mitică Dragomir: Fiind conducători slabi aici, ni s-a impus totul. Asta e convingerea mea. Și eu spun că nu greșesc.