Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea: AUR a atins un maxim/ Eu cred că AUR azi are maxim 25% /Nu cred că AUR poate lua peste 50%

Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că partidul AUR nu deține 40% din susținerea electoratului și că cifrele reale sunt de aproximativ 25%.

„Eu cred că AUR a atins un maxim. Eu nici nu cred în cifrele care apar în spațiul public. Eu cred că AUR este mult jos…25%, asta e opinia mea. Au o strategie de comunicare pe George Simion. Nu cred că AUR poate lua peste 50% ”