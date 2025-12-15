Președintele UDMR acuză PSD că a încălcat protocolul de coaliție după votul de azi, de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara, la Digi24 că PSD a încălcat protocolul de coaliție după votul de azi din Senat, pe moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva Dianei Buzoianu.

Liderul UDMR a avertizat că votul pe moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, scoate la iveală blocaje politice majore și a declarat că „tehnic, coaliția nu funcționează”. Acesta a subliniat că subiectul va fi discutat în ședința de coaliție programată pentru miercuri.

„În protocolul de coaliție scrie foarte clar că niciun membru al coaliției în Parlament nu semnează și nu votează moțiuni simple sau de cenzură. Astăzi s-a întâmplat ceea ce se știe”, a afirmat Kelemen Hunor.

Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva Dianei Buzoianu, adoptată de Senat

Luni, Senatul a supus la vot moțiunea simplă inițiată de AUR, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea simplă a trecut, cu sprijinul PSD, cu 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”.

