Prima pagină » Actualitate » Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și sunt plătite cu 1.500 de euro pe lună

Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și sunt plătite cu 1.500 de euro pe lună

15 dec. 2025, 21:33, Actualitate
Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și sunt plătite cu 1.500 de euro pe lună
foto ilustrativa: sursa foto:Envato

Meseriile care există pe piața muncii de ani buni și pentru care nu ai nevoie de studii superioare depășesc, din punct de vedere al salariului, multe joburi de corporație. Un alt avantaj este și acela că nu există riscul ca astfel de meseriași să fie înlocuiți de inteligența artificială.

Astfel, chiar și unii IT-iști au fost depășiți ca salarii de cei care practică meserii tehnice. Spre exemplu, salariul lunar al unui mecanic de locomotivă ajunge la 1.500 de euro. Un sudor sau electrician industrial poate să știge și 1.300 de euro, lunar, în timp ce venitul unui mecanic auto este de aproximativ 1.250 de euro.

Lista meseriilor pentru care nu îți trebuie facultate, dar care sunt și ele bine plătite, continuă cu electricienii și instalatorii. Aceștia din urmă câștigă lunar în jur de 1.100 de euro. Iar salariul unui zugrav poate ajunge la 1.000 de euro pe lună.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Dar, cu toate acestea, nu totul este roz la o meserie tehnică. Munca este solicitantă din punct de vedere fizic, nu se poate lucre de acasă și poate implica lucrul în ture sau riscuri de sănătate.

De la comunism încoace, procentul tinerilor care aleg să urmeze o facultate a crescut cu 50%, conform Observator News. Dar nu vorbim despre facultăți nișate, ci de cele care își pregătesc studenții într-un domeniu general, precum managementul sau IT-ul.

Autorul recomandă:

Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi mai mari decât cele din domeniul IT

Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în 2025

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Președintele UDMR acuză PSD că a încălcat protocolul de coaliție după votul de azi, de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu
21:18
Președintele UDMR acuză PSD că a încălcat protocolul de coaliție după votul de azi, de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu
VIDEO Cel mai scump Crăciun, cu prețuri explodate. Masa de sărbători, mai săracă și mai scumpă
20:35
Cel mai scump Crăciun, cu prețuri explodate. Masa de sărbători, mai săracă și mai scumpă
SCANDAL Instigatorul de la Alba Iulia a „recidivat” A arborat un mesaj peste râul Dâmbovița, în fața Curții de Apel. Puțin a lipsit ca fanii lui Georgescu să se arunce în apă, enervați de mesaj
20:30
Instigatorul de la Alba Iulia a „recidivat” A arborat un mesaj peste râul Dâmbovița, în fața Curții de Apel. Puțin a lipsit ca fanii lui Georgescu să se arunce în apă, enervați de mesaj
În ziua adoptării moțiunii simple împotriva ministrului USR, Diana Buzoianu, specialistul politic al ambasadei SUA la București iese în decor și postează un mesaj de susținere, împotriva uzanțelor diplomatice: „Fata asta are zvâc! Are o atitudine…”fuck off”! Așa milenali mai da!” Funcționarul ambasadei SUA, mesaj de sprijin și pentru judecătoarea Moroșanu
19:36
În ziua adoptării moțiunii simple împotriva ministrului USR, Diana Buzoianu, specialistul politic al ambasadei SUA la București iese în decor și postează un mesaj de susținere, împotriva uzanțelor diplomatice: „Fata asta are zvâc! Are o atitudine…”fuck off”! Așa milenali mai da!” Funcționarul ambasadei SUA, mesaj de sprijin și pentru judecătoarea Moroșanu
Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este cazul Suediei și Finlandei”
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
S-A LANSAT ARCMEDIA, CEL MAI MARE GRUP DE PUBLISHING DIN ROMÂNIA
LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. A doua rundă de negocieri la Berlin. După două ore de discuții, Zelenski nu a spus nimic concret
21:34
🚨 Pace în Ucraina. A doua rundă de negocieri la Berlin. După două ore de discuții, Zelenski nu a spus nimic concret
DIPLOMAȚIE Liderii europeni se tem să riposteze la atacurile lui Trump la adresa UE de teamă că ar putea pune Ucraina în „pericol” la negocierile cu Rusia
20:27
Liderii europeni se tem să riposteze la atacurile lui Trump la adresa UE de teamă că ar putea pune Ucraina în „pericol” la negocierile cu Rusia
DECES Aproape 40 de persoane au murit în urma inundațiilor produse de o ploaie de o oră, în Maroc
19:56
Aproape 40 de persoane au murit în urma inundațiilor produse de o ploaie de o oră, în Maroc
ECONOMIE Scăderea investițiilor în China duce la cele mai slabe vânzări cu amănuntul din ultimii ani. Reacția lui Xi: Cei nesăbuiți vor fi trași la răspundere
19:33
Scăderea investițiilor în China duce la cele mai slabe vânzări cu amănuntul din ultimii ani. Reacția lui Xi: Cei nesăbuiți vor fi trași la răspundere
SPORT Romina Gingașu, apel către antreprenori: „Sportul românesc e într-o situație critică, apropiată de o moarte clinică! E nevoie de sprijin financiar”
19:24
Romina Gingașu, apel către antreprenori: „Sportul românesc e într-o situație critică, apropiată de o moarte clinică! E nevoie de sprijin financiar”
UTILE Cum păstrezi căldura în dormitor pe timpul iernii. Trucurile ieftine oferite de un specialist
19:15
Cum păstrezi căldura în dormitor pe timpul iernii. Trucurile ieftine oferite de un specialist

Cele mai noi