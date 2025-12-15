Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și sunt plătite cu 1.500 de euro pe lună

Meseriile care există pe piața muncii de ani buni și pentru care nu ai nevoie de studii superioare depășesc, din punct de vedere al salariului, multe joburi de corporație. Un alt avantaj este și acela că nu există riscul ca astfel de meseriași să fie înlocuiți de inteligența artificială.

Astfel, chiar și unii IT-iști au fost depășiți ca salarii de cei care practică meserii tehnice. Spre exemplu, salariul lunar al unui mecanic de locomotivă ajunge la 1.500 de euro. Un sudor sau electrician industrial poate să câștige și 1.300 de euro, lunar, în timp ce venitul unui mecanic auto este de aproximativ 1.250 de euro.

Lista meseriilor pentru care nu îți trebuie facultate, dar care sunt și ele bine plătite, continuă cu electricienii și instalatorii. Aceștia din urmă câștigă lunar în jur de 1.100 de euro. Iar salariul unui zugrav poate ajunge la 1.000 de euro pe lună.

Dar, cu toate acestea, nu totul este roz la o meserie tehnică. Munca este solicitantă din punct de vedere fizic, nu se poate lucre de acasă și poate implica lucrul în ture sau riscuri de sănătate.

De la comunism încoace, procentul tinerilor care aleg să urmeze o facultate a crescut cu 50%, conform Observator News. Dar nu vorbim despre facultăți nișate, ci de cele care își pregătesc studenții într-un domeniu general, precum managementul sau IT-ul.

