Primăria Capitalei, o miză sub semnul întrebării pentru AUR. Marius Lulea: „Nu există o decizie în cadrul partidului”

Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că AUR nu are, momentan, o opțiune clară pentru Primăria Capitală, dar că „există mai multe variante care s-au luat în discuție”

„Nu există o decizie în cadrul partidului. Există mai multe variante, care pur și simplu doar s-au luat în discuție. Este de analizat. A fost un an de campanie electorală. Este peste ceea ce putea AUR. AUR a tras cât mai mult posibil. Este zona în care am ajuns”

