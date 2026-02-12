Nicuşor Dan spune despre Europa cu mai multe viteze: „Nu trebuie să ne sperie asta”

Președintele Nicușor Dan spune că nu există la nivelul UE vreo intenție la nivel de reglementare pentru regimuri diferite între țări și că Europa cu mai multe viteze „nu ar trebuie să ne sperie”.

Întrebat joi, înaintea reuniunii Consiliului European din Belgia, despre conceptul „Europa cu mai multe viteze”, preşedintele României a declarat:

„Nu trebuie să ne sperie asta. Europa cu mai multe viteze sau cel puțin, așa cum este ideea la momentul ăsta, este pur și simplu reuniuni de țări, cum a fost reuniunea dinainte, de acum o oră, în care țări care au anumite idei se coordonează pentru a pune împreună o idee pe masa Consiliului. Deci aici nu trebuie să avem vreo îngrijorare”.

În acest secenariu, pentru România nu există vreo intenție de reglementare în acest sens, în ceea ce priveşte poziţionarea ţării noastre.

„Nu există vreo intenție la nivel de reglementare în interiorul Uniunii pentru regimuri diferite între țări. Asta nu există. Există coordonări între țări, cum a fost asta dinainte, ședința care a fost înainte, în care țări mai interesate de competitivitate, țări mai interesate de prelungirea tranziției verzi se pun de acord în sensul ăsta”, a explicat președintele.

Europarlamentarul Victor Negrescu a afirmat, joi, că România trebuie să adopte „o poziție clară, fermă și orientată spre viitor” la Consiliul European informal, respingând ideea unei Uniuni Europene „cu mai multe viteze”.

Astăzi are loc reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European la castelul Alden-Biesen din Belgia. La summit participă și președintele României, Nicușor Dan.

