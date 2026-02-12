Prima pagină » Actualitate » Consiliul UE a aprobat noile taxe vamale pentru coletele Shein și Temu. De când intră în vigoare decizia

Bianca Dogaru
12 feb. 2026, 12:29, Actualitate
Consiliul UE a aprobat noile reguli privind taxele vamale pentru coletele mici care intră în Uniunea Europeană, în special prin comerț online. Decizia elimină scutirea de taxe pentru coletele cu valoare sub 150 euro și introduce taxa forfetară de 3 euro pentru fiecare categorie de produs. Până acum, aceste produse intrau în UE fără taxe vamale, situație considerată neloială pentru firmele europene. 

De la 1 iulie 2026, se va aplica o taxă vamală forfetară de 3 euro pentru fiecare categorie de produs dintr-un colet cu valoare sub 150 de euro, trimis direct consumatorilor din UE. De exemplu, dacă un colet conține o bluză de mătase și două bluze de lână, se consideră două categorii diferite de produse, astfel că taxa totală va fi de 6 euro.

Ulterior, această taxă va fi înlocuită cu taxe vamale normale, odată ce noua Platformă de date vamale a UE va deveni funcțională. Platforma este estimată pentru 2028.

Potrivit Comisiei Europene, numărul coletelor mici care intră în UE s-a dublat în fiecare an din 2022. În 2024 au ajuns pe piața europeană 4,6 miliarde de astfel de colete, iar 91% provin din China. Taxele vamale reprezintă o sursă de venit pentru bugetul UE și pentru statele membre, care păstrează o parte din sumele colectate.

Noile taxe îi va afecta cel mai tare pe retailerii online care trimit produse din China, cum ar fi Shein, Temu sau AliExpress.

