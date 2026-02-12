Prima pagină » Actualitate » Ce reacție a avut un turist străin când a ajuns în Sibiu și a văzut facilitățile „verzi”. „Cât de idioţi suntem?”

Ryan, un turist străin stabilit în Malta, a vizitat orașul Sibiu și a rămas uimit de facilitățile „verzi”. Pe contul său de TikTok, bărbatul a încărcat un videoclip în care le-a arătat urmăritorilor săi cum poate fi încărcat telefonul mobil în public, atunci când nu ai acces la o priză.

Tânărul a rămas fascinat de modul în care își poate încărcat telefonul mobil în public, atunci când nu are o altă sursă de energie, în Sibiu. S-a oprit în dreptul unei bănci „inteligente”, s-a apropiat de ea și a pus telefonul. Bateria a început să se încarce imediat.

​”Sunt în România şi trebuie să vă arăt un lucru grozav. Să ne imaginăm că vă plimbaţi, suntem în Sibiu, şi aveţi nevoie să vă încărcaţi telefonul. Sunt bănci cu panouri fotovoltaice instalate. Incredibil! Dacă pui telefonul jos ţi-l încarcă. Cât de idioţi suntem noi ceilalţi?! Ar trebui să facem asta peste tot”, este reacţia bărbatului, pe TikTok, așa cum se poate vedea mai sus.

Sibiu, orașul în care se fac investiții „verzi”

Sibiul se află printre orașele din țară care s-au dezvoltat pe zona energiei verzi. Există bănci în municipiu care au panouri solare și prin intermediul cărora telefoanele pot fi încărcate.

Ora de Sibiu relata faptul că Primăria Municipiului Sibiu a semnat în ianuarie 2026 un contract pentru proiectarea și execuția lucrărilor de instalare a panourilor fotovoltaice pe încă 10 obiective publice. Cinci unități de învățământ, patru sedii de servicii publice și iluminatul public din Cimitirul Municipal sunt beneficiarii acestui contract. Va fi construit și un parc fotovoltaic în Dealul Văii de către primărie, iar Consiliul Județean Sibiu va construi un parc fotovoltaic la Ațel.

sursă foto & video: TikTok

