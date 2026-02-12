Scandal la Jocurile Olimpice: Atlet ucrainean, descalificat cu 20 de minute înainte de competiție. De ce a fost forțat Comitetul Olimpic să ia decizia

Sportivul ucrainean de skeleton Vladyslav Heraskevych a fost descalificat de la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a refuzat să renunțe la o „cască comemorativă” în onoarea victimelor războiului din Ucraina, relatează The Guardian.

Decizia a fost anunțată de Comitetul Olimpic Internațional cu doar 21 de minute înainte de prima rundă a competiției masculine de skeleton de la Cortina, joi, după ce discuțiile de ultim moment dintre președintele CIO, Kirsty Coventry, și Heraskevych nu au dus la niciun rezultat.

Într-o declarație succintă, CIO a afirmat că i-a retras acreditarea lui Heraskevych din cauza „refuzului său de a respecta Ghidul CIO privind exprimarea sportivilor”.

„După ce i s-a acordat o ultimă șansă, pilotul de skeleton Vladyslav Heraskevych din Ucraina nu va putea lua startul în cursa de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 în această dimineață”, se arată în declarație. „Decizia a fost luată în urma refuzului său de a respecta Ghidul CIO privind exprimarea sportivilor. Aceasta a fost luată de juriul Federației Internaționale de Bob și Skeleton pe baza faptului că acea cască pe care intenționa să o poarte nu era conformă cu regulile.” „Prin urmare, CIO a decis cu regret să îi retragă acreditarea pentru Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026.”

Heraskevych era considerat un candidat la medalii, dar retragerea acreditării sale înseamnă că acum trebuie să părăsească imediat Jocurile Olimpice și nu va mai avea acces în satul olimpic.

Heraskevych a declarat reporterilor de la pista de atletism: „Este greu de spus sau de exprimat în cuvinte. Este un sentiment de goliciune.” El a confirmat, de asemenea, că va face apel la Curtea de Arbitraj pentru Sport, dar, având în vedere că această competiție este deja în desfășurare, șansele de succes par să fie foarte mici.

Ulterior, pe pagina sa de Instagram, atletul a postat o poză cu casca însoțită de mesajul: „Acesta este prețul demnității noastre.“

Conform articolului 50 din Carta Olimpică, declarațiile politice sunt interzise în timpul competiției. Cu toate acestea, delegația ucraineană a insistat toată săptămâna că această cască, pe care sunt imprimate 24 de imagini ale sportivilor și antrenorilor uciși de la invazia Rusiei, nu încalcă nicio lege, deoarece casca are un caracter comemorativ.

Cu toate acestea, argumentul respectiv a fost, în cele din urmă, ignorat, în ciuda numeroaselor întâlniri cu CIO, care a susținut că Heraskevych a refuzat să asculte orice formă de compromis, inclusiv oferta de a purta o banderolă neagră.

„În ciuda numeroaselor schimburi de opinii și întâlniri față în față între CIO și domnul Heraskevych, ultima dintre acestea având loc în această dimineață cu președintele CIO, Kirsty Coventry, acesta nu a luat în considerare nicio formă de compromis”, se arată în declarația CIO.

