Când au loc simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a afișat calendarul oficial al probelor

Ministerul Educației și Cercetării a încărcat, pe site-ul oficial, calendarul oficial al simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Elevii se pregătesc pentru aceste probe și, potrivit datelor, vor avea loc în luna martie.

Primăvara vine cu simulări pentru elevii claselor a VIII-a și în cazul celor care anul acesta vor susține examenul de Bacalaureat. În acest sens, potrivi anunțului ministerului, în perioada 16-18 martie 2026 au loc simulările pentru elevii claselor a VIII-a. În perioada 23-26 martie 2026, elevii de liceu vor susține simularea la BAC.

„Ministerul Educației și Cercetării asigură cadrul de implementare pentru organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (ENVIII) și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2025 – 2026.

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) și alin. (2) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.058/29.08.2025 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2025-2026, respectiv, cu prevederile art. 17 alin. (1) și alin. (2) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.059/29.08.2025 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2026, simulările organizate la nivel național se vor desfășura conform calendarelor specifice, astfel:

16 – 18 martie 2026 – probele scrise pentru simulare EN VIII,

23 – 26 martie 2026 – probele scrise pentru simularea examenului de bacalaureat”, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării.

La ce materii vor susține elevii aceste simulări

Disciplinele la care se organizează simularea pentru Evaluarea Națională, în anul școlar 2025 – 2026, sunt următoarele:

Limba și literatura română;

Limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă;

Matematică.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2025 – 2026:

Limba și literatura română;

Limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;

Matematică;

Istorie;

Fizică;

Chimie;

Biologie;

Informatică;

Geografie;

Logică, argumentare și comunicare;

Psihologie;

Economie;

Sociologie;

Filosofie.

Evaluarea Națională va avea loc în perioada 22-26 iunie 2026, iar Bacalaureatul va fi susținut între 29 iunie și 3 iulie 2026.

