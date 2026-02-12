Protest AUR pe scările Tribunalului Bucureşti. „Guvernul Bolojan trebuie să plece”/Reacţia guvernului: „Este parte a unui tratament neplacut”

Protestul AUR, organizat pe scările Tribunalului Bucureşti, a adunat câteva zeci de persoane care vor protesta timp de 12 minute împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului Ilie Bolojan.

„Să plece hoţii, să vină patrioţii!”, „Bolojan demisia” „Jos taxele” sunt câteva dintre scandările manifestanţilor.

La Tribunalul Bucureşti s-a judecat joi contestaţia consilierilor AUR împotriva taxelor mărite. Sunt sute de localităţi în care au loc manifestaţii de acest gen. „Guvernul Bolojan trebuie să plece” şi „Vrem alegeri libere!” mai strigă cei prezenţi la protest.

Poziţia Guvernului României referitor la protestele AUR

După şedinţa de guvern, de joi, purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu a declarat că noile măsuri fiscale sunt „parte dintr-un tratament neplăcut pe care România trebuie să-l parcurgă”.

„De principiu, şi premierul, şi guvernul sunt perfect constienţi că nu e o perioadă usorară. Este o perioadă dificilă, care presupune niste costuri, de la disconfort până la o anumită suferinţă.Este o perioadă necesară. Este parte a unui tratament, pe alocuri, neplacut, pe care România trebuie să-l parcurgă ca să ajungă la un echilibrui bugetar ca să ajungă la un echilibru sustenabil, sănătos. nimeni nu e fericit că există o tensiune în societate. Datoria pe care o are acest guvern este să scoată datoria la liman, indiferent de costul acestui lucru”, a declarat joi, Ioana Dogioiu, în cadrul brifiengului de după şedinţa de la guvern.

