Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2 și are o suprafață utilă de 12 mp

Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro

Un proprietar vinde o garsonieră în zona Micro 19 din Galați. Proprietatea dispune de apă separat, grup sanitar propriu, instalație electrică, panou schimbat.

Garsoniera se află la etajul 2 al unui bloc unde scările sunt supravegheate video, pentru mai multă siguranță.

Singurul inconvenient este că acest imobil trebuie zugrăvit.

Potrivit anunțului de pe olx, garsoniera din Galați se vinde cu 6.500 euro, un chilipir, dacă ne gândim la boom-ul actual al pieței imobiliare.

Suprafața utilă a garsonierei este de 12 metri pătrați.

Sursa foto: Capturi olx

