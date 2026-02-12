Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Imobiliare » Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2 și are o suprafață utilă de 12 mp

Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2 și are o suprafață utilă de 12 mp

12 feb. 2026, 12:12, Imobiliare
Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2 și are o suprafață utilă de 12 mp
Galerie Foto 6

Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro. Se află la etajul 2, într-o scară supravegheată video.

Orașul mare din România în care o garsonieră costă doar 6.500 de euro

Un proprietar vinde o garsonieră în zona Micro 19 din Galați. Proprietatea dispune de apă separat, grup sanitar propriu, instalație electrică, panou schimbat.

Garsoniera se află la etajul 2 al unui bloc unde scările sunt supravegheate video, pentru mai multă siguranță.

Singurul inconvenient este că acest imobil trebuie zugrăvit.

Potrivit anunțului de pe olx, garsoniera din Galați se vinde cu 6.500 euro, un chilipir, dacă ne gândim la boom-ul actual al pieței imobiliare.

Suprafața utilă a garsonierei este de 12 metri pătrați.

Sursa foto: Capturi olx

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

IMOBILIARE Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 2.800 metri pătrați
09:44, 11 Feb 2026
Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 2.800 metri pătrați
IMOBILIARE Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp
10:53, 08 Feb 2026
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp
DESTINAȚII O casă construită în forma unei corăbii de pirați face vâlvă pe internet. Cât costă o noapte de cazare
06:00, 07 Feb 2026
O casă construită în forma unei corăbii de pirați face vâlvă pe internet. Cât costă o noapte de cazare
SCANDALOS O nouă escrocherie din online transformă căutarea unei chirii într-o capcană pentru femei. Un așa-zis proprietar i-a cerut unei studente poze nud
12:17, 31 Jan 2026
O nouă escrocherie din online transformă căutarea unei chirii într-o capcană pentru femei. Un așa-zis proprietar i-a cerut unei studente poze nud
IMOBILIARE Cu cât se vinde cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Iași, acum, în 2026
08:06, 29 Jan 2026
Cu cât se vinde cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Iași, acum, în 2026
IMOBILIARE Toți proprietarii de locuințe din România trebuie să facă rost de acest document, fără de care nu pot vinde sau închiria o casă. De unde se obține
12:18, 28 Jan 2026
Toți proprietarii de locuințe din România trebuie să facă rost de acest document, fără de care nu pot vinde sau închiria o casă. De unde se obține
Mediafax
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
Cancan.ro
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
SpaceX ar putea construi propriul accelerator de particule
LOTO Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro
14:00
Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro
Sâmbăta Morților 2026. Ce trebuie să faci și ce alimente poți împărți
14:00
Sâmbăta Morților 2026. Ce trebuie să faci și ce alimente poți împărți
MESAJ Anunțul făcut de Ioana Ene Dogioiu cu privire la doptarea reformei administrației prin OUG: ”E nevoie de o rapidă intrare în vigoare”
13:50
Anunțul făcut de Ioana Ene Dogioiu cu privire la doptarea reformei administrației prin OUG: ”E nevoie de o rapidă intrare în vigoare”
HOROSCOP Noroc incredibil pentru aceste 3 zodii. Ce se va întâmpla în noaptea de 12 spre 13 februarie 2026
13:50
Noroc incredibil pentru aceste 3 zodii. Ce se va întâmpla în noaptea de 12 spre 13 februarie 2026
RĂZBOI Rusia desfășoară în Ucraina noul sistem de rachete termobarice TOS-3 Drakon. „Efect de suprapresiune susținută care se bazează pe oxigenul atmosferic pentru a amplifica durata și efectul exploziei”
13:22
Rusia desfășoară în Ucraina noul sistem de rachete termobarice TOS-3 Drakon. „Efect de suprapresiune susținută care se bazează pe oxigenul atmosferic pentru a amplifica durata și efectul exploziei”

Cele mai noi

Trimite acest link pe