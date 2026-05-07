Boicot la meciurile lui Dinamo, după scandalul legat de noua siglă. Ce au anunțat peluzele Cătălin Hîldan și FCD Sud 

Peluzele Cătălin Hîldan și FCD Sud au anunțat că nu intră pe stadion la următorul meci al lui Dinamo. Decizia a fost luată în semn de protest față de noua siglă prezentată de club și față de modul în care situația a fost gestionată.

Liderii galeriei au emis un comunicat în care susțin că poziția lor asupra noii identități vizuale a fost deja clar exprimată de la bun început și așteaptă acum din partea clubului o nouă propunere.

„Cu toate că a existat o reacție din partea clubului, aceasta pare să fi fost una formală, pseudo-argumentativă pentru situația creată, dar fără o soluție reală pentru viitor. Nu doar că nu a fost prezentată o altă propunere de siglă, dar nici nu a fost prezentată o dată la care să o așteptăm și nici măcar un plan concret care să arate că lucrurile se îndreaptă în direcția solicitată”, se arată în comunicat.

Fanii mai susțin că „ADN-ul spiritului dinamovist” este afectat de noua schimbare și că nu vor accepta compromisuri când este vorba despre identitatea clubului.

În semn de protest acești au anunțat că sunt deciși să nu intre în stadion la următorul meci „grupurile de suporteri care alcătuiesc FCD SUD și Peluza Cătălin Hîldan nu vor intra pe stadion, dar vor fi în continuare prezente lângă echipă, la porțile stadionului, deoarece dragostea pentru culori și emblemă nu se negociază”.

Cele două galerii au precizat că vor menține poziția până în momentul în care vor vedea o „decizie fermă și o acțiune palpabilă și transparentă din cauza clubului”, în legătură cu noua siglă a clubului. De asemenea, i-au invitat pe toți cei care nu sunt de acord cu noua schimbare să li se alăture duminică, 11 mai, la meciul cu FC Argeș, iar punctul de întâlnire va fi Biserica Cașin, începând cu ora 18:00.

