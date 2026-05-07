Bărbat arestat după ce ar fi încercat să vândă telefonul furat al fostului șef de cabinet al premierului Keir Starmer

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost arestat la Londra, fiind suspectat că a încercat să vândă telefonul mobil furat al lui Morgan McSweeney, fostul șef de cabinet al premierului britanic Sir Keir Starmer. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Metropolitană, suspectul a fost reținut într-o locuință din Peckham, în sudul Londrei, după ce anchetatorii au reluat cazul privind furtul dispozitivului guvernamental al lui McSweeney.

Telefon smuls din mână pe o stradă din Westminster

Fostul șef de cabinet al premierului britanic Keir Starmer a rămas fără telefon în plină stradă, după ce un hoț pe bicicletă i l-a smuls din mână. Ancheta a fost închisă inițial din cauza unei erori de localizare, dar cazul a fost redeschis recent.

Incidentul a avut loc pe 20 octombrie 2025. Morgan McSweeney a sunat la serviciul de urgență 999 și a raportat că telefonul său a fost furat în timp ce se afla pe Belgrave Road, în Westminster.

Acesta le-a spus polițiștilor că hoțul i-a smuls telefonul direct din mână și apoi a fugit pe bicicletă. Deși McSweeney a încercat să îl urmărească, suspectul a reușit să scape.

Ancheta a fost însă compromisă de o eroare administrativă. Poliția a înregistrat incidentul ca având loc pe o altă stradă Belgrave, aflată în Tower Hamlets, nu în Westminster, unde se produsese de fapt furtul. Din acest motiv, cazul a fost închis la scurt timp după deschiderea lui.

Cazul a fost redeschis după apariția unor noi informații

După ce detalii despre incident au apărut recent în spațiul public, ancheta a fost reluată.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat pentru Sky News că:

„Ofițerii care investighează furtul unui telefon mobil pe Belgrave Road, Pimlico, la 20 octombrie 2025, au arestat un bărbat de 28 de ani, suspectat de manipulare de bunuri furate.”

Potrivit autorităților, suspectul nu ar fi participat la furtul propriu-zis, însă este bănuit că a primit telefonul după ce a fost furat și ulterior a încercat să îl vândă. Bărbatul a fost ulterior eliberat pe cauțiune, în timp ce investigația continuă.

Furtul telefonului, discutat și în Parlamentul britanic

Morgan McSweeney a fost întrebat despre incident luna trecută, în timpul audierilor din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Comunelor, unde a fost chestionat în legătură cu numirea lui Lord Mandelson ca ambasador britanic în Statele Unite.

Fostul șef de cabinet a admis că nu toate înregistrările sale telefonice vor putea fi puse la dispoziția parlamentarilor, tocmai din cauza furtului dispozitivului.

Totuși, el a insistat că este puțin probabil ca informații importante să fi fost pierdute, deoarece transferase „totul” către Downing Street încă din septembrie.

McSweeney a recunoscut însă că el și Lord Mandelson au folosit „probabil” funcția de mesaje care dispar automat pe WhatsApp, ceea ce înseamnă că anumite conversații ar fi fost șterse definitiv.

