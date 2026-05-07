Prima pagină » Știri externe » Bărbat arestat după ce ar fi încercat să vândă telefonul furat al fostului șef de cabinet al premierului Keir Starmer

Bărbat arestat după ce ar fi încercat să vândă telefonul furat al fostului șef de cabinet al premierului Keir Starmer

Bărbat arestat după ce ar fi încercat să vândă telefonul furat al fostului șef de cabinet al premierului Keir Starmer
Morgan McSweeney, fostul șef de cabinet al premierului britanic Sir Keir Starmer
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost arestat la Londra, fiind suspectat că a încercat să vândă telefonul mobil furat al lui Morgan McSweeney, fostul șef de cabinet al premierului britanic Sir Keir Starmer. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Metropolitană, suspectul a fost reținut într-o locuință din Peckham, în sudul Londrei, după ce anchetatorii au reluat cazul privind furtul dispozitivului guvernamental al lui McSweeney.

Telefon smuls din mână pe o stradă din Westminster

Fostul șef de cabinet al premierului britanic Keir Starmer a rămas fără telefon în plină stradă, după ce un hoț pe bicicletă i l-a smuls din mână. Ancheta a fost închisă inițial din cauza unei erori de localizare, dar cazul a fost redeschis recent.

Incidentul a avut loc pe 20 octombrie 2025. Morgan McSweeney a sunat la serviciul de urgență 999 și a raportat că telefonul său a fost furat în timp ce se afla pe Belgrave Road, în Westminster.

Morgan McSweeney, fostul șef de cabinet al premierului britanic Sir Keir Starmer

Acesta le-a spus polițiștilor că hoțul i-a smuls telefonul direct din mână și apoi a fugit pe bicicletă. Deși McSweeney a încercat să îl urmărească, suspectul a reușit să scape.

Ancheta a fost însă compromisă de o eroare administrativă. Poliția a înregistrat incidentul ca având loc pe o altă stradă Belgrave, aflată în Tower Hamlets, nu în Westminster, unde se produsese de fapt furtul. Din acest motiv, cazul a fost închis la scurt timp după deschiderea lui.

Cazul a fost redeschis după apariția unor noi informații

După ce detalii despre incident au apărut recent în spațiul public, ancheta a fost reluată.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat pentru Sky News că:

„Ofițerii care investighează furtul unui telefon mobil pe Belgrave Road, Pimlico, la 20 octombrie 2025, au arestat un bărbat de 28 de ani, suspectat de manipulare de bunuri furate.”

Potrivit autorităților, suspectul nu ar fi participat la furtul propriu-zis, însă este bănuit că a primit telefonul după ce a fost furat și ulterior a încercat să îl vândă. Bărbatul a fost ulterior eliberat pe cauțiune, în timp ce investigația continuă.

Furtul telefonului, discutat și în Parlamentul britanic

Morgan McSweeney a fost întrebat despre incident luna trecută, în timpul audierilor din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Comunelor, unde a fost chestionat în legătură cu numirea lui Lord Mandelson ca ambasador britanic în Statele Unite.

Fostul șef de cabinet a admis că nu toate înregistrările sale telefonice vor putea fi puse la dispoziția parlamentarilor, tocmai din cauza furtului dispozitivului.

Totuși, el a insistat că este puțin probabil ca informații importante să fi fost pierdute, deoarece transferase „totul” către Downing Street încă din septembrie.

McSweeney a recunoscut însă că el și Lord Mandelson au folosit „probabil” funcția de mesaje care dispar automat pe WhatsApp, ceea ce înseamnă că anumite conversații ar fi fost șterse definitiv.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe