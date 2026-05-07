Doi compatrioți nu au putut rezista ofertei de nerefuzat din cimiturele din Franța. Cei doi români au despodobit monunentele funerare de zorzoanele de bronz, efigii, statuete etc.

Doi „români” vor fi judecați în iunie la Laval pentru furtul unor statuete de bronz și profanarea unor morminte. Ei au bătut 15 cimitire din departamentele Mayenne și Ille-et-Vilaine, potrivit parchetului. Cei doi bărbați, în vârstă de 32 și 34 de ani, fuseseră deja condamnați pentru infracțiuni similare, a declarat procurorul din Laval, Anne-Lyse Jarthon, într-un comunicat de presă.

Raid în cimitire

Doi cetăţeni români, în vârstă de 32 şi 43 de ani, urmează să fie judecaţi în iunie, la Laval, cu privire la furtul unor statuete de bronz şi profanarea unor morminte în 15 cimitire în departamentele Mayenne (nord-vest) şi Ille-et-Vilaine) nord-est), anunţă parchetul, relatează AFP.

Cei doi bărbaţi au fost deja condamnaţi cu privire la fapte similare, precizează într-un comunicat procuroarea Republicii din Laval, Anne-Lyse Jarthon.

Ei au fost arestaţi de către jandarmi, marţi, la domiciliu.

O anchetă judiciară a fost deschisă de către Parchetul din Laval. În urma unor degradări ale unor pietre de mormânt în noaptea de 15 şi 16 aprilie, în sudul departamentului Mayenne.

Prada, 50 de mii de euro

Plasaţi în arest, ei au recunoscut că au furat în total 94 de statuete şi ornamente din bronz în şase cimitire din Mayenne şi în nouă cimitire în Ille-et-Vilaine. Pejudiciuul estimat este între 20.000 şi 25.000 de euro.

Ei urmau să fie judecaţi joi în înfăţişare imediată cu privire la ”furturi în grup însoţite de degradări şi profanări de morminte”. Însă dosarul a fost amânat la 16 iunie, a anunţat procuroarea Anne-Lyse Jarthon.

Recomndarea autorului: Polițiștii au reținut doi tineri care dansau pe morminte, în Cimitirul Bellu. Este vorba de o femeie de 24 de ani și un adolescent de 19 ani