Primarul Costinel Stoica din Drăgășani a împădurit o râpă cu magnolii. Alegătorii au avut nevoie de o zi să le fure

Elena Ailuţoaei
Primarul din Drăgășani, Costinel Stoica, a avut o inițiativă de mare inspirație. Și-a propus să împădurească o râpă cu mărăcini din proximitatea urbei cu magnolii. A săpat, a postat. Unii alegători au reacționat promt, într-un mod neașteptat, au furat lăstarii la mai puțin de o zi de la inaugurarea viitorului paradis urban.

Primarul orașului Drăgășani, Stoica (foto) din județul Vâlcea face apel disperat pe rețelele de socializare să-i găsească pe cei care au furat magnoliile plantate în oraș. La doar o zi după ce au fost plantate, au fost furate.

„Din păcate, trebuie să vă aducem la cunoștință un lucru trist. O parte dintre magnoliile abia plantate joi, 26.03.2026, în această zonă care până de curând era plină de mărăcini și vegetație neîngrijită, au fost furate.

În ultimele zile s-a muncit mult aici (și cu voluntari): s-a defrișat, s-a curățat și s-a pregătit terenul pentru a crea un spațiu mai frumos pentru comunitatea noastră.

Totul a fost făcut cu gândul la oraș, la oameni și la un viitor mai verde – pentru ca în loc de mărăcini să avem o mică oază de culoare.

Într-o comunitate unde toată lumea crede că nu se poate schimba nimic, cineva încearcă, iar altcineva strică, doar ca să facă rău. Din păcate, degeaba unii încearcă să schimbe aspectul orașului în bine, dacă nu ne schimbăm și mentalitatea. Facem apel la respect, responsabilitate și spirit civic.

Dacă cineva are informații despre aceste fapte, vă rugăm să le semnalați”, este mesajul patetic al primarului, Costinel Stoica.

Pe rețele, primarul este sfătuit să nu mobilizeze excesiv poliția, făptașii vor fi demascați o dată cu înflorirea magnificelor plante mediteraneene. Vor putea fi recuperate, florile!, de pe marginea drumului, din piețe sau evenimente, nunți botezuri etc.

