Cum arată secțiile de vot din Florida, locul preferat de Donald Trump, unde are celebrul domeniu Mar-a-Lago. Corespondenta Gândul Corina Drăgotescu a luat secțiile la pas

Americanii fac cozi la secțiile de votare ca să își aleagă favoriții în cursa pentru Congresul American, iar asta se vede și în secțiile de votare din Florida. La o secție deschisă în interiorul unei biserici, coada este uriașă și se întinde pe toată lungimea parcării. Nici bălțile formate în jurul secțiilor de votare, după ploi și inundații, și accesul îngreunat de acestea nu îi țin pe loc pe americani, transmite corespondenta Gândul în SUA, Corina Drăgotescu. Pentru cei care nu s-au hotărât încă cu cine să voteze, campania electorală continuă și în fața secțiilor de votare.

Oamenii sunt întâmpinați încă din stradă de semne care îi ghidează spre secțiile de votare. Acestea sunt scrise în două limbi, atât în engleză, cât și în spaniolă, ca toată lumea să le înțeleagă cu ușurință. Biserica în care a fost deschisă secția de votare este una ortodoxă, greacă, conform corespondentului Gândul, iar în America există mai multe secții de votare deschise în biserici.

În imaginile de la fața locului se vede cum coada celor care vor să voteze este uriașă și se întinde pe lungimea unei parcări întregi a unei biserici care a fost transformată în secție de votare. Parcarea este și ea plină de mașini, într-o zi în care nu se ține vreo slujbă, semn că oamenii au venit special ca să își exprime votul.

Campanie electorală și în ziua votului. În America legea nu o interzice

Corespondenta Gândul, Corina Drăgotescu, prezintă și o situație deloc obișnuită în România. Secțiile de votare sunt împânzite de bannere de campanie ale candidaților, asta pentru că legea din America nu interzice campania în ziua votului, așa cum este în România. Există însă o regulă care trebuie respectată: mesajele nu trebuie să fie plasate la mai puțin de 50 de metri de secția de votare.

Astfel, reprezentanții partidelor sau ai candidaților independenți au și corturi amplasate în apropierea secțiilor de votare,de unde continuă campaniile chiar și în ziua votului. Panourile afișate în fața secțiilor de votare sunt unele de dimensiuni standard, de o mărime potrivită, astfel încât să nu deranjeze și să nu iasă vreunul în evidență față de celelalte.

Miza votului din America. Democrații încearcă să obțină controlul Congresului

Americanii sunt chemați astăzi la urne ca să aleagă membrii Congresului, format din Camera Reprezentanților și Senat. Acestea poartă numele de Midterms pentru că au loc la jumătatea mandatului unui președinte american și pot influența cât de multă libertate va mai avea administrația Trump în ultimii doi ani ai mandatului. Sunt în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților, 35 de locuri în Senat și 36 de posturi de guvernator.

În prezent, republicanii dețin controlul ambelor camere ale Congresului, însă majoritățile sunt extrem de fragile. Pentru a prelua controlul Camerei Reprezentanților, democrații trebuie să obțină minimum 218 mandate în urma votului. În ceea ce privește Senatul, situația este mult mai strânsă. Republicanii controlează acum 53 din cele 100 de mandate, iar democrații au nevoie să câștige patru locuri în plus pentru a obține majoritatea de 51. În cazul unei egalități de 50-50, controlul rămâne la republicani, deoarece votul decisiv îi aparține vicepreședintelui J.D. Vance.